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Ardines, en Ribadesella, celebró la fiesta de Santa Eufemia

La programación festiva culminó con una verbena y un "Super bingo" tras una intensa jornada de actos religiosos, subastas tradicionales y actividades para el público infantil

Fiesta de Santa Eufemia en Ardines (Ribadesella).

Fiesta de Santa Eufemia en Ardines (Ribadesella).

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Fiesta de Santa Eufemia en Ardines (Ribadesella) / L. M.

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R. D.

Ribadesella

Una misa solemne en la capilla de Ardines, acompañada de gaita y tambor, había abierto el viernes las fiestas de Santa Eufemia. Pero fue este sábado cuando se celebró el día grande, que comenzó con la procesión, acompañada también de gaita y tambor, y que continuó con la tradicional subasta del ramu y de un pitu caleya. Las celebraciones matinales concluyeron con una comida popular, en la que se degustaron costillas, criollos, postre y café.

Por la tarde hubo hinchables gratis para los niños y bingo. La verbena, que comenzó a las diez de la noche, solo se detuvo en la medianoche, cuando se celebró el "Super bingo".

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