Ardines, en Ribadesella, celebró la fiesta de Santa Eufemia

Una misa solemne en la capilla de Ardines, acompañada de gaita y tambor, había abierto el viernes las fiestas de Santa Eufemia. Pero fue este sábado cuando se celebró el día grande, que comenzó con la procesión, acompañada también de gaita y tambor, y que continuó con la tradicional subasta del ramu y de un pitu caleya. Las celebraciones matinales concluyeron con una comida popular, en la que se degustaron costillas, criollos, postre y café.

Por la tarde hubo hinchables gratis para los niños y bingo. La verbena, que comenzó a las diez de la noche, solo se detuvo en la medianoche, cuando se celebró el "Super bingo".