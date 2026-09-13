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Cangas de Onís dispondrá de una sala 24/7 para estudiantes

La instalación estará ubicada en la planta baja del edificio Correos de la capital del concejo

El edificio de Correos de Cangas de Onís.

El edificio de Correos de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Otra reivindicación vecinal atendida por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, pues, pondrá en marcha un espacio denominado Sala 24/7 en el Centro Municipal de Estudios, localizado en la planta baja del edificio Correos, en la Avenida Constantino González nº 5. Estará dotada de 26 puestos individuales y otros 4 puestos adaptados.

El nuevo equipamiento -local que venía ocupando el Telecentro-, dispondrá de Wifi, tomas eléctricas, iluminación integrada y acceso autónomo mediante identificación electrónica. La inversión asciende a un total de 64.999,89 euros y se presenta a las ayudas del programa Leader del actual ejercicio 2026.

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"Un nuevo espacio para estudiantes, opositores y personas en formación, pensado para ofrecer más oportunidades y mejores servicios en Cangas de Onís", apuntó el alcalde popular José Manuel González Castro sobre ese novedoso proyecto que solventará un problema que venía afectando al gremio estudiantil.

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