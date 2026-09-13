Cangas de Onís dispondrá de una sala 24/7 para estudiantes

Otra reivindicación vecinal atendida por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, pues, pondrá en marcha un espacio denominado Sala 24/7 en el Centro Municipal de Estudios, localizado en la planta baja del edificio Correos, en la Avenida Constantino González nº 5. Estará dotada de 26 puestos individuales y otros 4 puestos adaptados.

El nuevo equipamiento -local que venía ocupando el Telecentro-, dispondrá de Wifi, tomas eléctricas, iluminación integrada y acceso autónomo mediante identificación electrónica. La inversión asciende a un total de 64.999,89 euros y se presenta a las ayudas del programa Leader del actual ejercicio 2026.

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"Un nuevo espacio para estudiantes, opositores y personas en formación, pensado para ofrecer más oportunidades y mejores servicios en Cangas de Onís", apuntó el alcalde popular José Manuel González Castro sobre ese novedoso proyecto que solventará un problema que venía afectando al gremio estudiantil.