Collera honra como cada año a Nuestra Señora de la Esperanza

Los vecinos de Collera celebraron este sábado la segunda jornada festiva en honor a Nuestra Señora de la Esperanza. Las celebraciones habían comenzado el día 8, con la tradicional y centenaria Exposición de Ganado, la I Prueba de sidra casera, el III Concurso de bolos, y una misa solemne.

Este sábado, hubo pasacalles del ramu por la localidad a partir del mediodía, con homenaje a una vecina, Amparo Álvarez, «Amparín», y bailes asturianos. A continuación se celebró la subasta del ramu y hubo una sesión vermú, amenizada por la bandina «Los Muiles», con una gran fabada, que se prolongó con una comida campestre. Ya por la tarde se disputó el Campeonato de Asturias individual de bolos, hubo juegos infantiles, se disputó el XXVIII Concurso de Tortilla Española, se repartió el bollu y hubo degustación de pinchos y tortillas. Después comenzó la romería, y más tarde la verbena, que comenzaba al cierre de esta edición.

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La celebración concluirá este domingo, con una sesión vermú, misa solemne y procesión.