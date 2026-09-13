El Descenso del Sella 2027 ya tiene fecha

Ya hay fecha para la próxima edición, la octogésima novena, del Descenso Internacional del Sella: 7 de agosto de 2027, con el tradicional recorrido entre el puente Emilio Llamedo, de Arriondas, y el puente de Ribadesella, organizado por el CODIS que preside Juan Manuel Feliz Granda.

El 88.º Descenso Internacional del Sella, dilucidado el pasado 8 de agosto, volvió a ofrecer una competición de máximo nivel, con una llegada al sprint en K-2 masculino que puso el broche a una jornada marcada por la velocidad.

La marea alta dejó la ría en unas condiciones especialmente rápidas, convirtiendo el tramo final en una auténtica pista de velocidad y dando mayor protagonismo a la potencia y la capacidad de esprintar de los palistas.

En el K-2 masculino, Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano (Club Piragüismo El Sella) se llevaron la victoria por segundo año consecutivo tras un final muy ajustado, imponiéndose a Miguel Llorens y Valdemar Jørgensen (SCD Ribadesella), segundos, y a los húngaros Adrián Boros y Tamás Erdély, terceros.

En su regreso a la modalidad de K-1, Alberto Plaza Sagredo (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura) volvió a conquistar el triunfo –su anterior victoria, igualmente en kayak simple fue el 2017-, por delante del gallego Joaquín Iglesias y del también cangués y cuatro veces vencedor del Sella, Kiko Vega Suárez (SCD Ribadesella).

En K-2 femenino, la victoria fue para Amaia Osaba y Llara Tuset, con Marina Martínez Avello y María Reus Ariola en segunda posición y las húngaras Panna Csépe y Panna Sinkó completando el podio.

La húngara Zsófia Czéllai-Vörös se proclamó campeona en K-1 femenino, seguida por Irati Osa y Andrea Rodríguez.

En las categorías de canoa, Manu Garrido se impuso en C-1 masculino, acompañado en el podio por Fernando Busto y Diego Suárez.

En C-2 masculino, la victoria correspondió a Diego Miguéns Sánchez y Adrián Pose Busto, con Luis Yasser Guerra Bello y Eduyn Labarca Ríos en segunda posición y Andrii Zakharov y Samuel Fernández Docherty en tercera.

Noticias relacionadas

La 88.ª edición volvió a reunir una participación de gran dimensión internacional, con 1.291 palistas inscritos, 847 embarcaciones y 22 países representados, consolidando al Descenso Internacional del Sella como una de las grandes citas del calendario internacional de piragüismo.