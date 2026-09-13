El Descenso del Sella 2027 ya tiene fecha
Será la octogésima novena edición de la Fiesta de les Piragües
Ya hay fecha para la próxima edición, la octogésima novena, del Descenso Internacional del Sella: 7 de agosto de 2027, con el tradicional recorrido entre el puente Emilio Llamedo, de Arriondas, y el puente de Ribadesella, organizado por el CODIS que preside Juan Manuel Feliz Granda.
El 88.º Descenso Internacional del Sella, dilucidado el pasado 8 de agosto, volvió a ofrecer una competición de máximo nivel, con una llegada al sprint en K-2 masculino que puso el broche a una jornada marcada por la velocidad.
La marea alta dejó la ría en unas condiciones especialmente rápidas, convirtiendo el tramo final en una auténtica pista de velocidad y dando mayor protagonismo a la potencia y la capacidad de esprintar de los palistas.
En el K-2 masculino, Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano (Club Piragüismo El Sella) se llevaron la victoria por segundo año consecutivo tras un final muy ajustado, imponiéndose a Miguel Llorens y Valdemar Jørgensen (SCD Ribadesella), segundos, y a los húngaros Adrián Boros y Tamás Erdély, terceros.
En su regreso a la modalidad de K-1, Alberto Plaza Sagredo (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura) volvió a conquistar el triunfo –su anterior victoria, igualmente en kayak simple fue el 2017-, por delante del gallego Joaquín Iglesias y del también cangués y cuatro veces vencedor del Sella, Kiko Vega Suárez (SCD Ribadesella).
En K-2 femenino, la victoria fue para Amaia Osaba y Llara Tuset, con Marina Martínez Avello y María Reus Ariola en segunda posición y las húngaras Panna Csépe y Panna Sinkó completando el podio.
La húngara Zsófia Czéllai-Vörös se proclamó campeona en K-1 femenino, seguida por Irati Osa y Andrea Rodríguez.
En las categorías de canoa, Manu Garrido se impuso en C-1 masculino, acompañado en el podio por Fernando Busto y Diego Suárez.
En C-2 masculino, la victoria correspondió a Diego Miguéns Sánchez y Adrián Pose Busto, con Luis Yasser Guerra Bello y Eduyn Labarca Ríos en segunda posición y Andrii Zakharov y Samuel Fernández Docherty en tercera.
La 88.ª edición volvió a reunir una participación de gran dimensión internacional, con 1.291 palistas inscritos, 847 embarcaciones y 22 países representados, consolidando al Descenso Internacional del Sella como una de las grandes citas del calendario internacional de piragüismo.
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