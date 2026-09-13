Éxito del Festival de habaneras de Ribadesella: la plaza de la Reina María Cristina, a rebosar
Actuaron el Orfeón de Castrillón y los coros Peñasanta-Ramón Prada, de Cangas de Onís, y el local La Fuentina
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R. D.
Ribadesella
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