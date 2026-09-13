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Éxito del Festival de habaneras de Ribadesella: la plaza de la Reina María Cristina, a rebosar

Actuaron el Orfeón de Castrillón y los coros Peñasanta-Ramón Prada, de Cangas de Onís, y el local La Fuentina

Festival de habaneras en Ribadesella

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Festival de habaneras en Ribadesella / L. M.

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R. D.

Ribadesella

La plaza de la Reina María Cristina, en Ribadesella, estuvo a rebosar durante el Festival de habaneras celebrado este sábado. Actuaron tres formaciones: el Orfeón de Castrillón y los coros Peñasanta-Ramón Prada, de Cangas de Onís, y La Fuentina, de Ribadesella.

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Festival de habaneras en Ribadesella

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