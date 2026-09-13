Gran éxito de la segunda edición de "Gastrosónica", en Arriondas (Parres)
La cita, que reúne a ocho cocineros, concluye este domingo
Desde la tarde del viernes se viene desarrollando en la villa de Arriondas (Parres), con gran éxito de público, la segunda edición de "Gastrosónica", un evento que combina la mejor cocina con la música y al que se añaden tres ingredientes: "Sostenibilidad, territorio y compromiso social", según el alcalde Emilio García Longo
Ocho cocineros participaron en el espectáculo gastronómico: José Antonio Campoviejo, la familia Manzano, Cristian de Diego, Ricardo Sotres, Ismael Moreno, Xune Andrade, Rafa Rodríguez y Bárbara Pereira. Antes, hubo un taller de cocina ribereña con alimentos ecológicos asturianos de la mano de Marcos Cienfuegos y una interesante mesa redonda para reflexionar sobre sostenibilidad gastronómica y alimentaria. La venta de los bocados gastronómicos fue a beneficio de Acción Contra el Hambre.
En la jornada de ayer, sábado continuaron las actividades con el Mercáu de productores locales y de proximidad, un showcooking a cargo de Cristian de Diego y Yolanda Yáñez –precisamente, este año se cumplen cuatro décadas desde que abriera sus puertas Casa Pedro– y sesión vermut. Después, en la tarde, fue el turno de "PequeGastrosónica" y la actuación de "Kikirikikí" para los más pequeños.
Para este domingo, "Gastrosónica" se traslada de ubicación a los establecimientos hosteleros, que ofrecerán propuestas especiales con motivo de este evento. "¡El festival del son, saber y sabor de Parres es una cita obligada! Nuestro agradecimiento a todos los participantes, al equipo de dirección de "Gastrosónica" y a al director general de Agenda 2030 del Gobierno de Asturias por su presencia y colaboración", dijo García Longo.
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