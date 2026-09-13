La iglesia de San Pedro de Villanueva (Cangas de Onís) acogerá el último concierto del XI Festival "Atardeceres Mágicos"
El Parador de Turismo contará con la actuación del director ucraniano Yuri Nasushkin y su Ensemble Ars Mundi el 20 de septiembre
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El próximo día 20 de septiembre, a las 19.30 horas, se pondrá colofón a la undécima edición del festival "Atardeceres Mágicos en el Claustro", que viene organizando el Parador de Turismo de Cangas de Onís, con la actuación del director ucraniano Yuri Nasushkin y su Ensemble Ars Mundi que tratará de deleitar a los asistentes, como hicieron en anteriores ocasiones con su virtuosismo. Este concierto es posible gracias a la colaboración de la Fundación Cajastur y el Ayuntamiento de Oviedo, así como de la generosidad de la parroquia de San Pedro de Villanueva que permite que se celebre en su maravillosa iglesia, en donde la música tiene un encaje sonoro perfecto.
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