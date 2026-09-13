Llanes destina 76.600 euros a la creación de un parque infantil en la localidad de Quintana

El Ayuntamiento de Llanes ha licitado la construcción de un nuevo parque infantil en el núcleo rural de Quintana, perteneciente a la parroquia de Posada. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 76.619,92 euros, forma parte del plan municipal de mejora y creación de espacios lúdicos infantiles en el concejo, destinado a dotar de servicios de calidad a todas las localidades.

El nuevo parque se ubicará en una parcela municipal, y su diseño responde a la necesidad de cubrir la carencia de alternativas de ocio infantil en esta zona rural. La instalación contará con un área de juegos y una zona recreativa con mobiliario urbano.

La actuación contempla el desbroce del terreno, movimiento de tierras para la regularización de la parcela y la excavación para la instalación del sistema de saneamiento. Posteriormente, se ejecutará una solera de hormigón armado sobre una base de zahorra artificial, con una pendiente adecuada para la correcta evacuación de aguas pluviales.

Las obras continuarán con la instalación de un pavimento continuo de caucho de 5 centímetros de espesor en las áreas de juego, garantizando así la máxima seguridad para los niños.

Con posterioridad se procederá a la instalación de juegos infantiles, con tres zonas de juego diferenciadas. Una primera zona que albergará una casita de juegos con estructura de madera laminada. Una segunda zona que contará con una estructura de columpios doble simétrica, con un asiento tipo nido y otro adaptado, y un conjunto compuesto por dos toboganes, tres torres y dos pasadizos de cuerda. Y, por último, una tercera área destinada a juegos pintados en el suelo, mobiliario urbano (bancos, sillas y papeleras) y elementos informativos.

El proyecto incluye la instalación de un sistema completo de recogida de pluviales con dos arquetas imbornal, un colector de PVC y la conexión a un pozo de registro municipal, para asegurar la correcta evacuación del agua y evitar perjuicios a los colindantes.

Además, se acondicionará el muro de mampostería existente, se instalará una valla de madera tratada en autoclave en el frente de la parcela, y se creará un parterre en el linde este con arbustos ornamentales.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de dos meses y medio, y el periodo para la presentación de ofertas concluye el próximo 21 de septiembre.

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El Ayuntamiento de Llanes reafirma con esta actuación su compromiso con la mejora de los servicios en el medio rural, atendiendo las demandas de los vecinos de Quintana y localidades cercanas. El alcalde, Enrique Riestra, ha destacado "el empeño de mejorar la zona rural del concejo, atendiendo en este caso a los más pequeños, y a las reclamaciones históricas de los papás y mamás de estas localidades".