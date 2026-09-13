Llanes registra 1,53 millones de superávit: "Llevamos saneando la economía municipal 11 años"

"Después de 11 años, todo el mundo percibe que saneamos el Ayuntamiento, cambiamos el modelo económico que venía aplicando el PSOE, muy mal a mí criterio, y estabilizamos una senda económica que prioriza la gestión y el control racional del dinero de los vecinos". Con esta frase resume el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, la situación financiera del Ayuntamiento tras conocerse la Cuenta General de 2025, un ejercicio que se cierra con un resultado económico-patrimonial positivo de 1.526.360,35 euros, revirtiendo las pérdidas de 204.615,84 euros de 2024, y con un ahorro neto de 1.955.834,42 euros. "Una vez más, cumplimos con todos los trámites económicos", subraya el regidor.

"Los números están ahí, pasamos de presupuestos de apenas 16 millones a más de 23. En cuatro años eliminamos 7,5 millones de deuda, que además nadie sabe bien de dónde venía. Los remanentes de tesorería solo son positivos desde hace 11 años. El pago medio a proveedores oscila entre los 10 y 20 días. En definitiva, demostramos que hay otra forma de manejar el dinero de todos, y eso es bueno, porque así la gente podrá elegir entre dos modelos enfrentados. Obviamente creo que es infinitamente mejor el de ahora", comenta el Alcalde.

Ratio de endeudamiento

El informe de control financiero concluye con un resultado favorable. La deuda viva a 31 de diciembre se sitúa en 812.581,46 euros, un 3,72% de los ingresos corrientes liquidados, que alcanzaron los 21.798.875,72 euros. "Vemos que el ratio de endeudamiento no llega ni al 4%", subraya Riestra, que añade que se están cumpliendo "los plazos con la Sindicatura y con el Ministerio; no todos los ayuntamientos pueden decir lo mismo. Estamos al día con el órgano fiscalizador demostrando con datos fehacientes que la economía llanisca está en una buena senda, positiva", insiste.

Los ingresos de gestión ordinaria alcanzaron en 2025 los 22.040.660,17 euros, un 9,4% más que el año anterior, mientras que los gastos se situaron en 20.394.504,91 euros. El resultado de la gestión ordinaria fue de 1.646.155,26 euros, frente a los 618.703,07 euros de 2024. El balance presenta un activo total de 95.785.139,69 euros, con un patrimonio neto de 87.370.413,35 euros. El pasivo corriente se sitúa en 5.741.022,70 euros, un 9% menos, y el pasivo no corriente asciende a 2.673.703,64 euros.

Ejecución presupuestaria

El remanente de tesorería para gastos generales se eleva a 7.119.700,68 euros, tras deducir 1.933.592,27 euros de saldos de dudoso cobro y 1.901.690,93 euros de exceso de financiación afectada. "La ejecución presupuestaria es alta. De hecho, la siguiente que venga va a ser muy buena y tenemos muchísimas obras en licitación y en ejecución, que así lo demostrarán", afirma el Alcalde, que incide en que "ese mantra que plantean los que quieren confundir de que no se gasta y no se ejecuta (en referencia a la oposición municipal, el Grupo Socialista), es falso, los datos lo refutan".

"Ejecutamos el remanente de tesorería como parte de la inversión del Ayuntamiento, una inversión que no tiene comparación con las de los anteriores gobiernos socialistas. Se puede ver y comprobar, porque los números son públicos. El capítulo de inversiones junto con las liquidaciones y el remanente de tesorería seguramente multiplica por siete o por ocho la de las legislaturas socialistas", sostiene.

Préstamo en el IDAE

Las transferencias corrientes recibidas sumaron 5.803.666,11 euros, mientras que la participación en los tributos del Estado se situó en 4.310.362,94 euros. En el apartado de gastos, las obligaciones reconocidas netas totales ascendieron a 24.645.609,32 euros el año pasado, con los servicios públicos básicos concentrando 12.544.940,16 euros.

El Ayuntamiento formalizó el año pasado un préstamo con el IDAE por 1.861.122,18 euros, al 0% de interés y con un año de carencia, cuya primera cuota se abonará en noviembre de este año. Las certificaciones bancarias confirman saldos coherentes con la contabilidad municipal.

Modificación de crédito

La Cuenta General de 2025 será dictaminada por la Comisión Informativa, elevada al Pleno este martes y rendida a la Sindicatura de Cuentas antes del 15 de octubre. El Alcalde alude también a una modificación de crédito, con partidas para acopio de material destinado a obras en la zona rural y en infraestructuras urbanas: "Del remanente que teníamos ahora nos va a quedar 50.000 euros para posibles eventualidades", apunta.

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