Medalla de bronce para Favila Velasco en el Campeonato de España de kayak de mar
La presea posiciona al representante del Club Piragüismo El Sella de Ribadesella ante el campeonato mundial que tendrá lugar el próximo octubre
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Favila Velasco Benavides (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella) obtuvo esta tarde, sábado, la medalla de bronce en el XIX Campeonato de España de kayak de mar, en categoría junior SS-1, una cita deportiva de primer nivel que reúne en a la élite del piragüismo nacional en la playa de Postiguet (Alicante). Este evento oficial, integrado en el calendario de la Real Federación Española de Piragüismo, era además una prueba selectiva clave para el ICF Canoe Ocean Racing World Championships que se celebrará en aguas de La Vilajoyosa, del 7 al 11 del próximo mes de octubre.
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