Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

El paseo Princesa Letizia de Ribadesella, sede de un mercado indiano

El "Mariachi Hispanoamérica" cierra este domingo las actuaciones en el encuentro

Mercado indiano en Ribadesella

Mercado indiano en Ribadesella

Ver galería

Mercado indiano en Ribadesella / L. M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. D.

Ribadesella

El paseo Princesa Letizia de Ribadesella, acoge durante estos días un mercado indiano, que ha incluido actuaciones musicales. El viernes, hubo un concierto de cuerdas jóvenes; el sábado fue el turno de "La Gringa de Cuernavaca", y este domingo actuó el "Mariachi Hispanoamérica".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos manteles de lino para comedor más baratos del mercado: para mesas grandes
  2. Brutal agresión en El Parchís, en Gijón: pega a una paliza a una mujer, la emprende a golpes con otros chicos, roba unas gafas y termina reducido
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para consguir el juego de seis toallas de ducha en marfil más barato del mercado: puro algodón y secado rápido
  4. Fallece en Oviedo a los 56 años Enrique Blanco, arquitecto que diseñó la reforma de Trascorrales
  5. El exconcejal de Oviedo Rubén Rosón y el militante de izquierdas Jorge Fernández denuncian una grave agresión 'fascista' en San Mateo: 'Nos gritaban rojos de mierda y arriba España
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de almohadas de satén más barato del mercado: muy suave y en dos colores
  7. Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en la salida a la autovía Oviedo-Villaviciosa, a la altura de Parque Principado
  8. Miles de personas llenan la plaza de la Catedral de Oviedo en repulsa a la agresión a Rubén Rosón y Jorge Fernández: 'El fascismo no es bienvenido en nuestra tierra, Asturias es una región de acogida

La centenaria fuente de la Samaritana quiere recuperar su esplendor: el Ayuntamiento de Langreo la restaurará y la devolverá a su ubicación original (en el centro del parque de Sama)

La centenaria fuente de la Samaritana quiere recuperar su esplendor: el Ayuntamiento de Langreo la restaurará y la devolverá a su ubicación original (en el centro del parque de Sama)

Esteban (PNV) dice que el Gobierno de Sánchez está "desbordado" y no descarta que Marruecos "le esté chantajeando"

Esteban (PNV) dice que el Gobierno de Sánchez está "desbordado" y no descarta que Marruecos "le esté chantajeando"

Oviedo registra fuertes picos de benceno y partículas durante la madrugada

Oviedo registra fuertes picos de benceno y partículas durante la madrugada

El PSOE pide un plan para dotar de sombra y arbolado a los parques infantiles de Oviedo

El PSOE pide un plan para dotar de sombra y arbolado a los parques infantiles de Oviedo

Medalla de bronce para Favila Velasco en el Campeonato de España de kayak de mar

Medalla de bronce para Favila Velasco en el Campeonato de España de kayak de mar

El paseo Princesa Letizia de Ribadesella, sede de un mercado indiano

El paseo Princesa Letizia de Ribadesella, sede de un mercado indiano

Mercado indiano en Ribadesella

Mercado indiano en Ribadesella

David Almansa lidera toda la carrera, pero gana Máximo Quiles por 21 milésimas de segundo en Moto3

David Almansa lidera toda la carrera, pero gana Máximo Quiles por 21 milésimas de segundo en Moto3
Tracking Pixel Contents