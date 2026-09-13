Rotundo éxito de los atletas asturianos en el Campeonato de Europa de Montaña Masters, en Rumanía

Los atletas del oriente de Asturias han cosechado un rotundo éxito en el Campeonato de Europa de Montaña Máster (Off Road), que se ha disputado este fin de semana en la localidad de Rasnov (Rumanía). Los deportistas de la comarca sumaron cinco medallas, tres de oro, una de plata y una de bronce.

Teresa del Campo, vecina de La Portilla (Llanes), se proclamó campeona de Europa Máster 60-64 años en la modalidad de trail, sobre en 40 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo acumulado. Invirtió 5 horas y 48 minutos. Del Campo, natural de Oviedo, volvió a la competición hace unos meses, tras superar un cáncer y someterse a quimioterapia y cirugía. En abril, en su regreso, ganaba en Nueva de Llanes el Cova Negra Trail Corto, en la categoría femenina de más de 55 años, tras cubrir los 13,6 kilómetros de recorrido en menos de dos horas.

Mila Álvarez, doble campeona de Europa

Milagros "Mila" Álvarez, vecina de Gijón e integrante del club La Cerezal Team de Ribadesella, participó en la categoría de 75-79 años en dos carreras y en las dos consiguió medallas: se proclamó campeona de Europa en la prueba de 12 kilómetros y subcampeona en el kilómetro vertical.

Juan Andrés Fernández (69 años), vecino de La Portilla (Llanes) y marido de Teresa del Campo, ha sido en Rumanía bronce por equipos en la carrera vertical de la categoría máster 65-69 años, sobre un recorrido de 3,5 kilómetros y un desnivel de 850 metros positivos. Su tiempo fue de 58 minutos y 2 segundos.

El riosellano Francisco López de Dios, "Iki", del club La Cerezal Team, por su lado, fue oro por equipos en la categoría 50-54 años, en la competición de maratón. Otro asturiano, Leonardo García Rodríguez, logró otro por equipos en 60-65.

Ana Cristina Aguado, tres oros

La allerana Ana Cristina Aguado, del club Ocle Atletismo, fue otra de las grandes protagonistas del fin de semana, ya que consiguió dos medallas de oro y una de plata, en las tres pruebas en las que participo, en la categoría 65-69 años. Bernardo Villanueva, integrante del club Recta Final de Luarca, ganó otros dos oros por equipos en 60/65.

Acudieron a la cita europea un total de 41 atletas españoles, que lograron 33 medallas. El primer día, en las pruebas del kilómetro vertical sumaron un total de catorce medallas, cinco de oro, otras tantas de plata y cuatro de bronce. En la segunda jornada, cuando se disputaron las pruebas sobre la distancia de 40 kilómetros, los españoles sumaron otras nueve medallas más, cinco de oro, dos de plata y dos de bronce. En la tercera jornada, con los 12 kilómetros en disputa, los participantes españoles lograron otras diez preseas; en este caso, tres de oro, cuatro de plata y tres de bronce.

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España, cuarta en el medallero

Estos resultados han permitido a España colocarse en el cuarto lugar del medallero, solo por detrás de la anfitriona Rumanía, Alemania e Italia, y por delante de potencias como Francia o el Reino Unido. España fue tercera en el medallero de kilómetro vertical, tercera también en trail y cuarta en el apartado de montaña.