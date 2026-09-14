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El empresario cabraliego Agapito Alonso paga 2.000 euros por el roscón del ramu de las fiestas de la Salud de Carreña

Este lunes, Día del calderu, habrá fiesta infantil y merienda por la tarde, y por la noche, charanga por las calles del pueblo y verbena con un Dj

Fiestas de la Salud en Carreña de Cabrales

Fiestas de la Salud en Carreña de Cabrales

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Fiestas de la Salud en Carreña de Cabrales / LNE

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Carreña de Cabrales

El empresario Agapito Alonso, vecino de Carreña, se quedó ayer con el roscón del ramu de las fiestas de la Salud, que se celebran en la capital del concejo, al ofrecer en la subasta 2.000 euros. Fue tras la procesión y la misa, acompañada por la banda de gaitas "DOP Picos de Europa" y Héctor Braga, que abrieron las celebraciones del día grande de la Virgen de la Salud. Los roscos pequeños se subastaron también: se pagaron entre 100 y 150 euros por cada uno.

Los actos festivos continuaron por la tarde, con las actuaciones de los grupos de baile "La Tamarga" y "El Cuélebre", junto a la banda de gaitas "Turbeo", con concluían al cierre de esta edición. En la medianoche estaba prevista la suelta del "Toru de fuegu", y media hora más tarde, un espectáculo de fuegos artificiales, al que seguiría la segunda verbena de las fiestas, con "Paréntesis" y Dj Vas Bailar.

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La primera verbena fue el sábado, Día del Panorama, con la actuación de "Waykas" y Dj Vas Bailar. Antes había habido, por la mañana, pasacalles con tambor y gaita, repique de campanas y sesión vermú, y por la noche, la salida del tradicional Panorama. Ya hubo actos festivos el martes 8 y el viernes 11, y aún los habrá hoy, lunes, Día del calderu, con fiesta infantil (juegos e hinchables) y merienda, y por la noche, charanga por las calles del pueblo y verbena con un Dj.

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Fiestas de la Salud en Carreña de Cabrales

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