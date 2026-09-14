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Curso de Gerontogimnasia en Cangas de Onís: este martes se abre el plazo de inscripción

El Patronato Deportivo Municipal amplía la oferta de plazas para este programa gratuito destinado a jubilados, pensionistas y personas mayores de 65 años

Polideportivo de Cangas de Onís.

Polideportivo de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Este martes, día 15 de septiembre, se abre el plazo para inscribirse en el Curso Deportivo Municipal de Gerontogimnasia, que ofrece el Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís. Este año, como novedad, se ha creado un nuevo grupo (hasta ahora había cuatro, con 22 plazas en cada uno), por lo que habrá plazas para todos.

Esta es la composición: Grupo 1, lunes, miércoles y jueves, de 9:30 a 10:20 horas; Grupo 2, de 10:30 a 11:20 horas; Grupo 3, miércoles y viernes, de 11:30 a 12:45 horas; Grupo 4, martes y jueves, 16:30 a 17:45 horas. La actividad es gratuita para jubilados, pensionistas y mayores de 65 años.

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El acceso para las inscripciones será a través del portón de la cancha del pabellón polideportivo "Juan Antonio Vega Díaz", situado junto a la pista del parque de Pump Track. El polideportivo municipal estará abierto al público de 8:30 a 13:30 y de 17:30 a 22 horas.

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