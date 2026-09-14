El grupo "Corquiéu" ofrece un concierto este viernes en el barrio de El Zanjón en Cangas de Onís
El alcalde José Manuel González Castro destaca esta cita musical como uno de los eventos principales para cerrar la temporada veraniega en la ciudad
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Todo está ya listo en la ciudad de Cangas de Onís para la actuación de "Corquiéu" en el barrio de El Zanjón o antigua Calzada de Ponga, que tendrá lugar el viernes 18, a partir de las 20.30 horas. El grupo estará acompañado en tan señalada fecha por la banda de gaitas "Bricial" y la agrupación folclórica "Picos de Europa".
"Un barrio. Su gente. Su música. Una noche para sentir lo nuestro", señala el alcalde José Manuel González Castro, ante lo que se presenta como uno de los puntos fuertes musicales en los últimos coletazos de la temporada veraniega en la capital canguesa.
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