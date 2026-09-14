Multitudinaria y emocionante procesión del Santo Cristo del Amparo en Nueva de Llanes

La fe y la emoción se han dado cita un año más en la multitudinaria procesión del Santo Cristo del Amparo, celebrada este lunes en Nueva de Llanes. Cientos de personas han querido acompañar a la imagen del Hijo de Dios más venerada del oriente de Asturias. Entre los asistentes, decenas de devotos ataviados con trajes de mortajas, que daban las gracias al Cristo de Nueva por los favores recibidos. También decenas de aldeanas y porruanos.

La procesión del Cristo, en la que participaron el grupo de gaitas "Principado" y la banda de música de San Martín del Rey Aurelio, fue uno de los actos centrales del día grande de las fiestas del barrio nuevense de Triana. Comenzó a la una de la tarde, después de la misa mayor del mediodía.

Sopas de ajo

A la procesión siguió la tradicional Danza del Cristo y una exhibición de bailes asturianos. Ya por la tarde está previsto que se interprete la también tradicional Danza de los casados. La verbena estará amenizada por "Waykas Family" y el grupo "D'Cano", y de madrugada, al finalizar la música, se servirán las tradicionales sopas de ajo a todos los presentes.

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Las fiestas del Cristo de Triana, declaradas de interés turístico regional, habían comenzado el domingo, con la plantación de la hoguera, acompañada por las bandas de gaitas "Llacín" y "Principado". Después hubo bailes regionales y la Danza del Cristo. Por la noche se celebró la primera verbena, con el grupo "Tekila" y Dj Cardeo.