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Quejas vecinales por la acumulación de basura en un aparcamiento ubicado en las inmediaciones del Puente Romano, en la zona de Parres

El incremento del turismo durante los periodos festivos provoca un notable deterioro y una acumulación de residuos en el parking cercano a Caxidi

La. zona de aparcamiento de la queja vecinal.

La. zona de aparcamiento de la queja vecinal. / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Prestín (Parres)

Vecinos de las inmediaciones de la urbanización Caxidi, en término municipal de Parres, alertan del estado de suciedad y dejadez que presenta uno de los escasos lugares donde poder estacionar vehículos en las cercanías de El Puente Romano. Una situación que se repite tras la afluencia turística por esa zona y, especialmente, cada vez que hay algún puente festivo, con cantidad de basura y desperdicios por los suelos.

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