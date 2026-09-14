Rescatado un hombre que cayó al agua con su silla de ruedas en el puerto de Llanes

Un varón de 67 años ha tenido que ser rescatado en el puerto de Llanes después de caer al agua con su silla de ruedas en la zona de la rampa, por causas que se desconocen. Un efectivo de Salvamento Marítimo se tiró al mar y lo mantuvo a flote hasta que llegaron al lugar los bomberos del parque llanisco. Tres bomberos se metieron también al agua y, entre todos, lograron sacar al accidentado a zona segura. Desde allí, en camilla y apoyados con un sistema de cuerdas, lo subieron hasta la zona donde esperaba el equipo sanitario.

El afectado fue evacuado inicialmente en ambulancia al centro de salud de la villa llanisca, y de allí derivado para ser objeto de pruebas complementarias al Hospital del Oriente, en Arriondas, según datos facilitados por el Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU).

El rescate del hombre que cayó con su silla de ruedas al agua en el puerto de Llanes. / SEPA

Movilización general

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.54 horas. En la llamada se indicaba que una persona que iba en una silla de ruedas había caído al agua, y que un hombre se estaba dirigiendo a nado al lugar en que se encontraba el accidentado. Desde Salvamento Marítimo, prácticamente en paralelo, informaban de que un compañero de los que trabajan en su base en el puerto de Llanes se había tirado al agua, cerca de la rampa, porque una persona se había caído al mar con una silla de ruedas.

Además de movilizar a los bomberos del parque llanisco, la Sala 112 del SEPA activó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado. Aunque llegó a la zona, finalmente no intervino, porque el hombre ya había sido rescatado.

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El rescate del hombre que cayó con su silla de ruedas al agua en el puerto de Llanes. / SEPA

El incidente se comunicó a la Policía Local, que envió agentes a la zona, y a la Guardia Civil. Además, hasta el lugar del accidente se desplazó el equipo de Atención Primaria de Llanes con la ambulancia de soporte vital básico de la zona.