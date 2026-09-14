Rescatado un hombre que cayó al agua con su silla de ruedas en el puerto de Llanes
Un efectivo de Salvamento Marítimo y tres bomberos del SEPA se lanzaron al mar y lograron llevar hasta zona segura al accidentado, de 67 años
Un varón de 67 años ha tenido que ser rescatado en el puerto de Llanes después de caer al agua con su silla de ruedas en la zona de la rampa, por causas que se desconocen. Un efectivo de Salvamento Marítimo se tiró al mar y lo mantuvo a flote hasta que llegaron al lugar los bomberos del parque llanisco. Tres bomberos se metieron también al agua y, entre todos, lograron sacar al accidentado a zona segura. Desde allí, en camilla y apoyados con un sistema de cuerdas, lo subieron hasta la zona donde esperaba el equipo sanitario.
El afectado fue evacuado inicialmente en ambulancia al centro de salud de la villa llanisca, y de allí derivado para ser objeto de pruebas complementarias al Hospital del Oriente, en Arriondas, según datos facilitados por el Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU).
Movilización general
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.54 horas. En la llamada se indicaba que una persona que iba en una silla de ruedas había caído al agua, y que un hombre se estaba dirigiendo a nado al lugar en que se encontraba el accidentado. Desde Salvamento Marítimo, prácticamente en paralelo, informaban de que un compañero de los que trabajan en su base en el puerto de Llanes se había tirado al agua, cerca de la rampa, porque una persona se había caído al mar con una silla de ruedas.
Además de movilizar a los bomberos del parque llanisco, la Sala 112 del SEPA activó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado. Aunque llegó a la zona, finalmente no intervino, porque el hombre ya había sido rescatado.
El incidente se comunicó a la Policía Local, que envió agentes a la zona, y a la Guardia Civil. Además, hasta el lugar del accidente se desplazó el equipo de Atención Primaria de Llanes con la ambulancia de soporte vital básico de la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave
- El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: 'reflexión' la DGT tras la enmienda
- Multado con 200 euros un conductor que puso la baliza v-16 pero no la espuma obligatoria: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar 'El Fugitivo' de Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para consguir el juego de seis toallas de ducha en marfil más barato del mercado: puro algodón y secado rápido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos manteles de lino para comedor más baratos del mercado: para mesas grandes
- Se pone a chillar en una calle de Gijón, la policía acude a hasta él y al ir a darle la documentación saca tres envoltorios con cocaína