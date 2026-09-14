La subida de precios de los materiales de obra obliga a Movilidad a elevar en 1,5 millones la inversión en el nuevo muelle de espera del puerto de Llanes
La primera licitación de las obras ha quedado desierta, lo que obliga al Principado a activar un nuevo procedimiento de contratación
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias actualizará el presupuesto para construir el nuevo muelle de espera del puerto de Llanes para adaptarlo a la evolución de los precios de los materiales y determinadas unidades de obra. La actuación contará con un nuevo presupuesto de licitación de 6.589.676 euros, frente a los 4,8 millones de la primera convocatoria. El incremento, de aproximadamente 1,5 millones, permitirá incorporar al proyecto la última actualización de precios registrada desde su redacción y adecuar la inversión a los costes actuales.
Entre los costes que han experimentado una evolución más significativa figuran los del hormigón en masa sumergido y el dragado en roca, dos elementos de especial relevancia para el desarrollo de la actuación, que requieren una actualización para adecuar el presupuesto de la obra a las condiciones actuales del mercado.
Licitación desierta
La primera licitación de las obras ha quedado desierta. Ante esta situación, el Principado activará de manera inmediata un nuevo procedimiento de contratación, una vez completada la revisión económica del proyecto.
El nuevo procedimiento permitirá ajustar ligeramente el plazo de ejecución inicialmente previsto, de manera que el tiempo necesario para completar la nueva licitación quede compensado y se mantenga la fecha prevista de finalización de la actuación.
Capacidad para diez embarcaciones
El nuevo muelle de espera mejorará las condiciones de operatividad del puerto y reforzará los servicios tanto para la flota pesquera profesional como para las embarcaciones de recreo en tránsito. La infraestructura tendrá capacidad para unas diez embarcaciones y contará con un contradique que reforzará la protección frente al oleaje.
La actuación incluye también la creación de una explanada portuaria de 2.260 metros cuadrados, urbanizada y conectada peatonalmente con el paseo del puerto. Con esta actualización, el Gobierno de Asturias mantiene su compromiso con la construcción del nuevo muelle de espera y refuerza la inversión necesaria para adaptar la actuación a los costes actuales, con el objetivo de volver a licitar las obras de forma inmediata y garantizar su ejecución sin alterar la fecha prevista de finalización.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave
- Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
- El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: 'reflexión' la DGT tras la enmienda
- Multado con 200 euros un conductor que puso la baliza v-16 pero no la espuma obligatoria: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar 'El Fugitivo' de Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para consguir el juego de seis toallas de ducha en marfil más barato del mercado: puro algodón y secado rápido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos manteles de lino para comedor más baratos del mercado: para mesas grandes
- Se pone a chillar en una calle de Gijón, la policía acude a hasta él y al ir a darle la documentación saca tres envoltorios con cocaína