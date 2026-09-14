La XIII Kangas Mountain, una de las grandes referentes del trail en España, abre este martes el plazo de inscripciones

La Kangas Mountain, una de las carreras por montaña más prestigiosas de España, vuelve a subir el listón. Después de agotar en apenas una semana los 250 packs de dorsal y alojamiento puestos a disposición de los participantes en la primera fase de inscripciones, la carrera abrirá este martes, 15 de septiembre, a las 20.00 horas, el proceso general para hacerse con uno de los dorsales de su decimotercera edición, que se disputará el próximo 6 de marzo.

Organizada por el Club Deportivo Komty Sport, en colaboración con el Patronato Deportivo de Cangas de Onís, incrementará nuevamente su capacidad hasta alcanzar un cupo máximo de 2.700 participantes, repartidos entre las cuatro distancias que han definido su formato en los últimos años: Speed Trail, Half Trail, Original Trail y Maxi Trail.

Recorrido por tres concejos

La distribución reserva 850 plazas para la Speed, 500 para la Half, 1.000 para la Original y 350 para la Maxi, consolidando un modelo que permite reunir en una misma jornada desde corredores que buscan una primera experiencia competitiva en montaña hasta especialistas en pruebas de larga distancia.

Fabián Venero y Jaime Romo, campeón y subcampeón de la edición 2026 de la Kangas Mountain con el Macizo central de los Picos de Europa al fondo. / Jose Allende

La Kangas Mountain volverá a recorrer algunos de los puntos más reconocibles del entorno de Cangas de Onís, así como de los vecinos concejos de Parres y también de Amieva. La Speed Trail contará con 13 kilómetros y 1.200 metros de desnivel acumulado; la Half Trail, con 21 kilómetros y 2.800 metros; la Original Trail, con 33 kilómetros y 4.000 metros; y la Maxi Trail, con 60 kilómetros y 8.000 metros de desnivel acumulado.

Cuatro carreras, una misma meta

La jornada del 6 de marzo, sábado, arrancará muy pronto. La Maxi Trail será la primera en ponerse en marcha, a las 6:30 horas, seguida de la Original Trail, a las 9:00; la Speed Trail, a las 11:30; y la Half Trail, a las 13:00 horas. Todas ellas tendrán Cangas de Onís como centro neurálgico de una jornada que volverá a llevar el trail running a las calles y montañas del concejo.

La rapidez con la que se han agotado los 250 packs iniciales de dorsal y alojamiento -suponen la ocupación de 1300 plazas hoteleras- vuelve a poner de manifiesto la expectación que genera una prueba que ha experimentado un crecimiento constante en sus últimas ediciones y que busca continuar ampliando su proyección nacional e internacional, con el objetivo de superar la decena de nacionalidades entre sus participantes.

10.000 euros en premios

El crecimiento de la Kangas Mountain no será únicamente en cuanto a participación. La organización vuelve a reforzar su apuesta por apoyar el aumento del nivel deportivo de la prueba y elevará en 2027 la dotación económica hasta alcanzar los 10.000 euros en premios, la cifra más alta repartida hasta ahora en la historia de la carrera.

La Original Trail concentrará la mayor cuantía, con 1.300 euros para los ganadores masculino y femenino, 600 para los segundos, 250 para los terceros, 100 para los cuartos y 50 para los quintos clasificados. Además, quienes consigan establecer un nuevo récord masculino o femenino de la distancia recibirán un bonus adicional de 400 euros.

La apuesta por la competición se extiende al resto de modalidades. La Maxi repartirá 2.500 euros, la Half 1.400 euros y la Speed 700 euros entre sus primeros clasificados masculinos y femeninos. A estas cantidades se sumarán los diferentes premios con los productos agroalimentarios asturianos como protagonistas y reconocimientos previstos por la organización.

Una prueba que sigue creciendo

Desde su nacimiento, la Kangas Mountain ha ido ampliando su dimensión deportiva, organizativa y social hasta convertirse en una de las grandes citas del trail running en Asturias. Su celebración en el mes de marzo convierte además la prueba en un elemento de dinamización económica y turística para Cangas de Onís y su entorno fuera de la temporada alta, reuniendo durante todo el fin de semana a corredores, acompañantes, aficionados y voluntarios.

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La decimotercera edición volverá a plantearse, así como un nuevo paso adelante para una carrera que mantiene intacta su esencia mientras continúa creciendo. Ahora comienza la carrera por conseguir uno de los 2.700 dorsales disponibles para estar en la salida de la Kangas Mountain 2027.