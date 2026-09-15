Los ecologistas califican de "muy preocupantes" los valores de ozono troposférico en Llanes

La estación de medición de fondo de Niembru, en el concejo de Llanes, registró este lunes niveles "muy preocupantes" de ozono troposférico: 111 microgramos por metro cúbico (µg/m³), según ha alertado la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies. El dato, leído conforme al Índice Nacional de Calidad del Aire que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sitúa la medición en un nivel en el que la población más sensible puede sufrir efectos negativos sobre su salud y los grupos de riesgo consecuencias más serias. La cifra queda por encima del nuevo valor guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la protección de la salud, fijado en 100 µg/m³, y por debajo del anterior, de 120 µg/m³, aunque la propia OMS rebajó ese umbral después de que los estudios epidemiológicos concluyeran que hay efectos sanitarios por debajo de 120.

El episodio no es aislado. La ola de calor estival que afecta a Europa ha elevado la contaminación por ozono en amplias zonas del continente por encima de los valores establecidos por las normas europeas de calidad del aire ambiente. En Asturias, Niembru es una de las dos estaciones que miden contaminación de fondo; la otra se encuentra en Somiedo. Esa condición ayuda a entender el tipo de dato: no se trata de una medición de tráfico o de una fuente industrial concreta, sino de una referencia regional de fondo.

Contaminante tóxico

El ozono troposférico, cuando se eleva por encima de determinados niveles, deja de ser un componente natural de la atmósfera y actúa como contaminante tóxico, señala la Coordinadora. A diferencia de otros contaminantes emitidos directamente por chimeneas o tubos de escape, es un contaminante secundario: no se libera como tal, sino que se forma en el aire a partir de hidrocarburos –compuestos orgánicos volátiles–, metano, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno que reaccionan con la radiación solar. Por eso sus concentraciones suelen ser mayores en las periferias urbanas y en zonas rurales: la reacción fotoquímica necesita cierta distancia para generar ozono a partir de sus precursores.

Los efectos sobre la salud están documentados. En concentraciones elevadas, el ozono irrita el sistema respiratorio, agrava el asma y las enfermedades pulmonares crónicas, reduce la función pulmonar y disminuye la esperanza de vida. Uno de sus efectos es la inflamación de las vías respiratorias que, sumada al estrés térmico de una ola de calor, puede crear condiciones críticas, especialmente para quienes ya padecen enfermedades, señala el colectivo ecologista.

Efectos nocivos

Los grupos más expuestos son las personas con alguna enfermedad pulmonar, entre ellas los asmáticos –una condición que se extiende en primavera por las reacciones alérgicas– y, en general, quienes realizan ejercicio físico al aire libre. Como las reacciones que producen ozono se activan con la luz solar, las horas de mayor concentración van desde el mediodía hasta el anochecer.

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies también subraya que el problema no se limita a la salud humana. Las concentraciones de ozono en superficie tienen efectos nocivos sobre la vegetación y los ecosistemas, pueden afectar gravemente al rendimiento de los cultivos y ser responsables de pérdida de biodiversidad. Además, el ozono es un factor relevante en relación con el cambio climático.

Urgencia climática

En el plano sanitario, el valor de 111 µg/m³ registrado en Niembru se interpreta con el Índice Nacional de Calidad del Aire. Según ese baremo, la población más sensible puede experimentar efectos negativos y los grupos de riesgo, consecuencias mucho más serias. La OMS rebajó su valor guía de 120 a 100 µg/m³ sobre la base de una relación concluyente entre el nivel de ozono y la mortalidad diaria en concentraciones inferiores a 120. La Coordinadora añade que, ante la situación de urgencia climática, se conocen mejor tanto las fuentes de emisión de la contaminación atmosférica como la contribución de los contaminantes del aire a la carga mundial de morbilidad, y considera "injustificable la omisión de responsabilidades y la falta de un protocolo de actuación".

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El registro de Niembru, por tanto, no describe un fenómeno lejano ni exclusivamente urbano. Una estación de fondo en una zona rural de Asturias ha alcanzado un nivel en el que las autoridades sanitarias y ambientales ya contemplan efectos sobre la población vulnerable. En un contexto de calor extremo y de revisión a la baja de los umbrales sanitarios, el dato sitúa la vigilancia del ozono troposférico como un asunto que trasciende la previsión meteorológica y entra de lleno en la gestión de la salud pública y de los ecosistemas.