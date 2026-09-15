Francisco Javier Martínez se proclama en Poo campeón de España de veteranos de bolo palma

La bolera de Poo de Llanes puso el broche final al Campeonato de España de bolo palma de veteranos 2026, organizado por la Peña Bolística La Mazuga, después de dos jornadas de competición que reunieron en la localidad a jugadores procedentes de distintas comunidades autónomas.

El título nacional fue para el cántabro Francisco Javier Martínez, que se impuso en la final al representante de la Federación Asturiana de Bolos, Juan José González Harto, por un ajustadísimo resultado de 638 a 635 bolos. Tan solo tres bolos decidieron una final muy disputada, en la que ambos jugadores mantuvieron la emoción hasta el último momento.

La igualdad fue una de las notas más destacadas del campeonato durante sus dos jornadas. Los jugadores mantuvieron diferencias muy ajustadas en las distintas fases de la competición, lo que hizo que cada tirada y cada bolo fueran decisivos para continuar avanzando. Esa igualdad tuvo su máxima expresión en la final, que terminó resolviéndose por tan solo tres bolos.

La tercera posición correspondió a Enrique Cossío, con 493 bolos. Cossío, de origen asturiano, participó en el campeonato defendiendo los colores de la Federación Vasca de Bolos. El cuarto puesto fue para el cántabro Carlos Laherrán F., con 492.

El campeonato contó con jugadores procedentes de Cantabria, Asturias, País Vasco, Cataluña, Madrid y Andalucía, que fueron superando las diferentes fases de la competición hasta alcanzar la jornada decisiva.

Para la representación asturiana, el campeonato dejó un resultado especialmente destacado con el subcampeonato de Juan José González Harto, defendiendo los colores de la Federación Asturiana, mientras que Enrique Cossío, asturiano y representante de la Federación Vasca, consiguió también subir al podio.

Una organización a la altura

La celebración del campeonato supuso un importante reto para la Peña Bolística La Mazuga, que durante meses trabajó en la preparación de todos los detalles necesarios para llevar a Poo de Llanes una competición de carácter nacional.

La organización se encargó de preparar la bolera y todos los aspectos necesarios para el desarrollo de las dos jornadas, coordinando los horarios de competición, participantes, federaciones, árbitros y colaboradores, además de la atención a jugadores y acompañantes.

El esfuerzo de la Peña Bolística La Mazuga permitió que Poo de Llanes se convirtiera durante todo el fin de semana en punto de encuentro del bolo palma nacional, con la presencia de representantes de seis comunidades autónomas y numerosos aficionados que se acercaron a la bolera para seguir la competición.

La organización quiso además que el campeonato sirviera para promocionar el bolo palma y poner en valor la tradición bolística de Poo y de Asturias, ofreciendo a jugadores y aficionados unas instalaciones preparadas para acoger una cita de esta importancia.

El campeonato concluyó con la entrega de trofeos y medallas, que fueron impuestos por Manuela Eleazar Fernández Ena, directora general de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias; Iván Rivas Terrones, presidente de la Federación Asturiana de Bolos; Mónica Remis Fernández, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Llanes; Miriam Velarde, delegada de Bolo Palma; y David Peral, presidente de la Peña Bolística La Mazuga.

La presencia de representantes institucionales y federativos en la entrega de premios puso el punto final a un campeonato que dejó un excelente resultado deportivo y que, sobre todo, permitió a Poo de Llanes y a la Peña Bolística La Mazuga demostrar su capacidad para organizar una gran competición nacional de bolo palma.

Clasificación final: ocho primeros

Francisco Javier Martínez – Cantabria – 638 bolos

Juan José González Harto – Asturias – 635 bolos

Enrique Cossío – País Vasco – 493 bolos

Carlos Laherrán F. – Cantabria – 492 bolos

Fernando Cuétara F. – Cantabria – 373 bolos

José M. Ingelmo S. – Cantabria – 370 bolos

Francisco Cerro A. – Cantabria – 368 bolos

Luis F. Gandarillas L. – Cantabria – 366 bolos

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