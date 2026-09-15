Llanes aprueba la Cuenta General de 2025 entre acusaciones de "dinero muerto de risa" y defensa de una "inversión récord"

El pleno del Ayuntamiento de Llanes aprobó este martes la Cuenta General de 2025 con nueve votos a favor de los representantes de Vecinos por Llanes y PP, y siete en contra de los concejales presentes del PSOE (tiene ocho). La votación cerró un debate en el que la oposición cuestionó el grado de ejecución presupuestaria y el destino de los remanentes de tesorería, mientras el equipo de gobierno defendió su gestión económica y destacó las cifras de inversión, "nunca antes vistas".

Óscar Torre, portavoz socialista, centró su intervención en la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado. Aseguró que en 2025 solo se ejecutó un 26,36%, y que quedaron más de 10 millones sin ejecutar. También cifró en 9.779.000 euros el dinero depositado en el banco y en 3.690.000 euros las inversiones finalmente realizadas frente a 14 millones previstos, con un presupuesto global de 37 millones y obligaciones reconocidas de 24,64 millones. "La gestión de un equipo de gobierno no se evalúa por cuánto dinero tiene guardado, sino por lo que hace con ese dinero", afirmó. Y añadió: "Una gestión eficaz no es tener 9.779.000 euros muertos de risa en un banco".

"No hay superávit"

Torre tomó como referencia la liquidación presupuestaria y una resolución de alcaldía de marzo de 2026 para sostener que los ingresos y gastos reales no coinciden con el superávit de 1,5 millones que señala el alcalde, Enrique Riestra, de Vecinos por Llanes. Según su lectura, las obligaciones reconocidas ascendieron a 24.645.000 euros y los derechos netos, a poco más de 24 millones, lo que arrojaría un déficit de 638.500 euros. Preguntó de dónde sale el supuesto superávit, por qué no se tienen en cuenta las inversiones y por qué no cuadran los datos con los ofrecidos en mayo. "Si los gastos son superiores a los ingresos, no hay superávit por ningún lado", resumió.

Los concejales de Vecinos por Llanes y PP en el pleno de este martes. / R. D.

Enrique Riestra rechazó esas conclusiones. "No comparto absolutamente ninguna de sus reflexiones", dijo, y sostuvo que la intervención socialista mezcla datos. Defendió que disponer de fondos en tesorería no es negativo y explicó que la deuda actual, contratada pero que apenas se ha utilizado porque se están afrontando los pagos con recursos propios, incluye el crédito solicitado al IDEA, la compra del Cinemar y la macrotraída de Posada, además de otras actuaciones.

Deuda heredada

El Alcalde aseguró que cuando accedió al poder, en 2015, se encontró una deuda de 7,5 millones, "ni yo, ni ningún llanisco sabríamos decir de qué era", y la amortización anual a la que había que hacer frente de 900.000 euros. Por el contrario, "los llaniscos van a saber perfectamente cada euro de deuda actual a qué se corresponde", afirmó. Destacó que en los primeros nueve meses de este año se han ejecutado más de 3 millones de euros de inversión, "una cifra récord, que multiplica por seis" las de las últimas anualidades de los gobiernos socialistas. Añadió que, además, se han adjudicado otras obras por valor de 6 millones de euros que se ejecutarán en los próximos meses.

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El alcalde de Llanes, en el centro, junto al interventor y la secretaria municipal, en el pleno de este martes. / R. D.

El portavoz del Grupo Popular, Juan Carlos Armas, respaldó la aprobación de la Cuenta General. Vinculó parte de la deuda histórica al fallido proyecto para construir un Auditorio en El Sablón, por cuya redacción se pagaron 2,4 millones, y criticó que el Principado no haya renovado los 17 kilómetros de la macrotraída prometidos, lo que obliga al Ayuntamiento a asumir obras y créditos para ejecutar la obra por su cuenta. "Nosotros sí ejecutamos y hacemos inversión", zanjó.