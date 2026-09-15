Llanes concluye las obras de renovación del patio de la Escuelina de la capital del concejo
El Ayuntamiento ha invertido 9.000 euros en la renovación del patio escolar para sustituir el antiguo firme por un pavimento amortiguador de caucho
El Ayuntamiento de Llanes ha concluido los trabajos para la renovación del patio de la Escuelina (Escuela de 0 a 3 años) de Llanes, en la que se ha renovado la solera y se ha instalado una superficie de caucho continuo. Las obras, una vez finalizadas, fueron visitadas ayer por la concejala de Educación, Aurora Aguilar, y el también edil, José Ramón Amor, acompañados por la directora del centro, Marta Álvarez Cimadevilla. La actuación, ejecutada parcialmente con medios propios municipales, ha supuesto una inversión cercana a los 9.000 euros.
El firme del suelo presentaba hasta ahora una superficie abrasiva, con zonas resbaladizas allí donde se encontraba pintado, por lo que se ha optado como solución la instalación de un pavimento amortiguador de caucho continuo, en una superficie de 60 metros cuadrados.
Primeramente, se abordó la demolición del pavimento previamente existente, tras la que abordó la construcción de una nueva solera de hormigón con ejecución de canaletas y remodelación de las arquetas existentes. Sobre la nueva solera se extendió, con posterioridad y como conclusión de la reforma, la capa de pavimento amortiguador de caucho continuo, con impresión de un circuito de juego.
La concejala de Educación, Aurora Aguilar, ha destacado que «con esta obra damos respuesta a una demanda de la comunidad educativa. Este nuevo pavimento amortiguador garantiza un patio más seguro y funcional para el juego diario». Asimismo, ha subrayado que «esta obra, junto a las acometidas en el colegio Peña Tú, demuestran el compromiso del equipo de gobierno con la educación infantil y con la mejora continua de nuestros centros».
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