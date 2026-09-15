Reserva Regional de Suelo de Poo, un proyecto urbanístico pendiente en Llanes: veinte años de espera, errores y olvido

La Reserva Regional de Suelo de Poo (Llanes) acumula veinte años de existencia administrativa sin que se haya levantado una sola vivienda. Declarada por el Consejo de Gobierno del Principado el 28 de diciembre de 2006, su superficie fue objeto de una corrección que la redujo a la cuarta parte; el mecanismo de adquisición previsto –expropiación forzosa– nunca se activó, y su futuro depende del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación definitiva está en manos del Principado.

El origen del embrollo se remonta a un acuerdo publicado en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) el 22 de febrero de 2007. La Consejería encargada entonces de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras delimitó un ámbito de 199.270 metros cuadrados junto al núcleo de Poo (Po), la carretera AS-263 y la línea de ferrocarril Oviedo‑Santander. El suelo estaba clasificado como no urbanizable.

Utilidad pública

El acuerdo declaraba la utilidad pública y la necesidad de ocupación, fijaba la expropiación forzosa por tasación conjunta como modalidad de adquisición y designaba a la empresa pública SEDES y al Ayuntamiento de Llanes como beneficiarios, con la titularidad final para el Principado.

Terrenos situados entre Poo y la circunvalación de Llanes, en las inmediaciones de donde se delimitó la Reserva Regional de Suelo. / Ramón Díaz

Sin embargo, menos de dos años después, el Consejo de Gobierno rectificó. En un nuevo acuerdo fechado el 3 de septiembre de 2008 y publicado el 26 de septiembre en el BOPA, la Administración reconoció un "error material". Donde decía 199.270 metros cuadrados, debía decir 49.008 metros cuadrados. No se detalló la naturaleza del error –si fue de cálculo, de inclusión indebida de parcelas o de conversión de unidades– y si hubo algún recurso contencioso contra esa rectificación no ha trascendido.

Permuta con constructores

A partir de ese momento, la Reserva Regional de Suelo de Poo pasó a tener oficialmente 49.008 metros cuadrados. Pero la historia del suelo no terminó ahí. El Ayuntamiento realizó entre 2007 y 2009 operaciones de permuta con constructores privados, intercambiando suelo dotacional urbanizable –es decir, apto para construcción directa– por las parcelas rústicas de la Reserva. El actual equipo de gobierno, que integran Vecinos por Llanes y PP, sostiene que esas permutas dejaron al municipio sin suelo urbanizable de titularidad pública. El PSOE replica que el gobierno local oculta otras parcelas edificables en la redacción del nuevo PGOU.

El Ayuntamiento ha ofrecido al Principado una parcela de su titularidad de unos 25.000 metros cuadrados dentro del ámbito de la Reserva. Los restantes 24.008 metros cuadrados que integraban la superficie rectificada de 2008 corresponderían a propiedades privadas no expropiadas o excluidas del ámbito. Ni el Ayuntamiento ni el Principado han precisado el estado de la titularidad de esos terrenos.

Expropiación forzosa

El mecanismo que preveía el acuerdo de 2006 para obtener el suelo, la expropiación forzosa, nunca se puso en marcha. En su lugar, las administraciones han recurrido a la negociación política y a la cesión voluntaria de los terrenos de titularidad municipal.

La última secuencia de esa negociación se produjo entre noviembre de 2024 y enero de 2025: la Dirección General de Vivienda solicitó formalmente al Ayuntamiento la cesión de suelo dotacional para viviendas protegidas, y el Ayuntamiento respondió ofreciendo los 25.000 metros cuadrados de la Reserva, instando al Principado a ejecutar el convenio de 2007 o a firmar uno nuevo. La respuesta del Ejecutivo autonómico fue que no puede construir directamente sobre suelo rústico sin un Plan Especial, que a su vez requiere la previa aprobación del nuevo PGOU.

Calificación rústica

Pero el Plan de Llanes, cuyo borrador se ha discutido durante años, está aún en tramitación. Hasta que sea aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), el suelo de la Reserva de Poo conservará su calificación rústica y no podrá desarrollarse la actuación urbanística concertada declarada en 2006.

La capacidad edificatoria teórica del ámbito completo (49.008 metros cuadrados) se había estimado en 260 viviendas de protección autonómica, según los planes iniciales. Con los 25.000 metros cuadrados que ofrece el Ayuntamiento, ese número sería inferior, aunque ninguna fuente oficial ha proporcionado una cifra actualizada.

Propuesta socialista

El PSOE local presentó en diciembre de 2024 una propuesta alternativa, "Vive+LLANES", que cedería otras once parcelas (20.000 metros cuadrados adicionales) para vivienda asequible, al margen de la Reserva de Poo. El equipo de gobierno rechazó ersa propuesta.

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El expediente de la Reserva ilustra la distancia entre la planificación urbanística y su ejecución. El futuro de la Reserva depende ahora de dos pasos sucesivos: la aprobación definitiva del PGOU de Llanes, sin fecha, y la posterior redacción de un Plan Especial que desarrolle la actuación, que posibilitaría construir las viviendas protegidas para las que fue declarada esa Reserva hace 20 años.