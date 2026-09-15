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El XLVI Certamen del queso de Gamoneu ya tiene fecha: 25 de octubre

El pregón este año correra a cargo del ganadero y quesero Jose Antonio Sanchez Campillo

Jose Antonio Sanchez Campillo y Rosa Sánchez.

Jose Antonio Sanchez Campillo y Rosa Sánchez. / Ayuntamiento de Onís

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Benia de Onís

El XLVI Certamen del queso de Gamonéu, declarada fiesta de interés turístico regional, se celebrará el próximo 25 de octubre. El pregón este año correrá a cargo del ganadero y quesero Jose Antonio Sánchez Campillo, "Toño", quien junto a su mujer, Rosa Sánchez; sus hijos, Toñín y Gelu, y sus suegros, Pepe y Rosa, fueron pioneros en la elaboración de gamonéu en los valles del Güeña, cambiando hace más de 25 años la restauración por la creación de una quesería de Gamonéu, que ahora mismo es la mayor productora de esta variedad.

La Quesería Vega de Ariu lleva el nombre de la majada en la que los padres de Toño, Leoncia Campillo y Cirilo Sánchez Saria, empezaron el pastoreo allá por los años cincuenta del siglo pasado. Años en los que Cirilo compaginó el pastoreo con la de construcción del refugio de Ariu.

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Jose Antonio Sanchez Campillo.

Jose Antonio Sanchez Campillo. / Ayuntamiento de Onís

El pregonero de este año viene de familia de pastores y queseros que han mantenido la tradición y cultura del queso y el pastoreo. Se da la circunstancia, además, de que el primer Certamen del Gamonéu, celebrado en Benia de Onís en el año 1980 y cuyo promotor fue el entonces Alcalde Fernando Díaz Caneja, fue ganado por el padre del pregonero.

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