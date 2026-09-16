Abiertas las inscripciones para el XXXV Desafío Lagos de Covadonga

Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para todos aquellos interesados en tomar parte en la 35ª edición del Desafío Lagos de Covadonga, que se celebrará el 5 de junio de 2027. La marcha cicloturista, una de las más emblemáticas del calendario nacional, volverá a reunir a miles de aficionados al ciclismo en un recorrido que combina la belleza de los paisajes asturianos con el desafío de una de las ascensiones más legendarias del ciclismo mundial.

Las tarifas serán de 79 euros para las inscripciones con maillot conmemorativo y de 69 euros para las inscripciones sin maillot. Los ciclistas no federados deberán abonar el suplemento 14 euros correspondiente al seguro obligatorio de un día. Como novedad, se sortearán entre los primeros 500 inscritos a la marcha dos entradas VIP para La Vuelta.

La prueba mantendrá sus dos recorridos habituales, adaptados a diferentes niveles de exigencia. La modalidad Gran Fondo contará con 111 kilómetros y más de 2.300 metros de desnivel positivo, con salida en la ciudad de Cangas de Onís y llegada en los Lagos de Covadonga. El recorrido atravesará algunos de los enclaves más representativos del oriente asturiano e incluirá ascensiones tan exigentes como el Alto de la Tornería, el Alto de Rinsena y la Collada Zardón, antes de afrontar el reto definitivo: la subida a los Lagos de Covadonga.

Por su parte, la Medio Fondo ofrecerá un recorrido de 99 kilómetros y cerca de 1.300 metros de desnivel positivo, compartiendo buena parte del trazado con la distancia larga y finalizando en el Real Sitio de Covadonga, a los pies de la ascensión más emblemática de la jornada.

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Como cada año, el gran protagonista será el ascenso final a los Lagos de Covadonga, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, escenario de algunas de las páginas más memorables de la historia del ciclismo y meta soñada para miles de aficionados.