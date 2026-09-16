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Cangas de Onís acondiciona la fuente de Cebia, como reclamaban los vecinos

"Llevaba muchos años prácticamente oculta entre la maleza, las ramas y los bardos", señala el alcalde, José Manuel González

La fuente de Cebia.

La fuente de Cebia. / R. J. M. C.

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El Ayuntamiento de Cangas de Onís acondiciona una fuente en el pequeño núcleo rural de Cebia, atendiendo una reivindicación vecinal. "Llevaba muchos años prácticamente oculta entre la maleza, las ramas y los bardos. Los propios vecinos nos avisaron de su situación y, gracias al trabajo que estamos realizando con empleados municipales, hemos podido limpiar el entorno y recuperar esta fuente para el pueblo", señaló José Manuel González Castro. "Seguimos trabajando, poco a poco y pueblo a pueblo, para cuidar lo nuestro, recuperar nuestros rincones y mantenerlo, añadió el regidor cangués.

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