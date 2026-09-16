Cangas de Onís acondiciona la fuente de Cebia, como reclamaban los vecinos
"Llevaba muchos años prácticamente oculta entre la maleza, las ramas y los bardos", señala el alcalde, José Manuel González
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El Ayuntamiento de Cangas de Onís acondiciona una fuente en el pequeño núcleo rural de Cebia, atendiendo una reivindicación vecinal. "Llevaba muchos años prácticamente oculta entre la maleza, las ramas y los bardos. Los propios vecinos nos avisaron de su situación y, gracias al trabajo que estamos realizando con empleados municipales, hemos podido limpiar el entorno y recuperar esta fuente para el pueblo", señaló José Manuel González Castro. "Seguimos trabajando, poco a poco y pueblo a pueblo, para cuidar lo nuestro, recuperar nuestros rincones y mantenerlo, añadió el regidor cangués.
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