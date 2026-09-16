El Cinemar de Llanes se dispara: 835.000 euros de sobrecoste y retraso del fin de obra hasta 2027

El proyecto de rehabilitación del Cinemar de Llanes, proyecto "estrella" del mandato en el concejo, acumula un sobrecoste de 835.000 euros –un 19,86% sobre el precio de adjudicación–, un importante retraso que impedirá su finalización hasta marzo de 2027 –debió estar listo el 21 de junio pasado–, y una propuesta de sanción de 49.181 euros de la Inspección de Trabajo, que el Ayuntamiento ha recurrido. Estos tres elementos centraron el debate sobre una moción presentada por el Grupo municipal Socialista en el pleno ordinario celebrado este martes, rechazada con los votos del equipo de gobierno que integran Vecinos por Llanes y PP.

El socialista Pablo Cueto justificó la iniciativa desde el apoyo al proyecto. "Queremos que el Cinemar salga adelante y abra cuanto antes", afirmó, antes de advertir que "apoyar no significa firmar un cheque en blanco". Detalló que la obra se adjudicó por 4,2 millones y 15 meses de ejecución; tras el modificado aprobado en julio, el contrato asciende a 5,04 millones. En agosto de este año, según los datos que maneja el PSOE, se habían certificado unos 540.000 euros, el 12,85% del precio inicial. "Se modificó más porcentaje del que se llevaba ejecutado", resumió.

Ejecución "casi nula"

Cueto puso el foco en informes técnicos emitidos el pasado mes de marzo, que describían una ejecución "casi nula, próxima al abandono total" y contemplaban la posibilidad de resolver el contrato. "¿Qué cambió entre marzo y julio?", preguntó, para exigir explicaciones sobre las garantías ofrecidas por la empresa y las medidas de control municipales.

Los ediles de Vecinos por Llanes y PP durante la sesión plenaria celebrada este martes en Llanes. / R. D.

Sobre las causas del modificado, Cueto admitió que la rehabilitación de un edificio de estas características puede deparar "circunstancias sobrevenidas", como la aparición de amianto o la necesidad de revisar estructuras. Pero sostuvo que parte del sobrecoste responde a "necesidades escénicas y funcionales que no estaban cerradas cuando se redactó el proyecto". Desde 2023, recordó, su grupo reclama un plan de usos y una auditoría previa. "Primero hay que definir para qué queremos el edificio", defendió.

La moción también reclamaba información sobre la paralización de las obras en octubre de 2025 por la presencia de amianto y la sanción propuesta por la Inspección de Trabajo. Cueto reprochó al equipo de gobierno que no se haya explicado públicamente. El PSOE, solicitaba asimismo publicar las razones técnicas del modificado, un calendario actualizado, informes bimensuales a los grupos y la creación de un grupo de trabajo con colectivos.

"Con uñas y dientes"

El alcalde, Enrique Riestra, respondió que la sanción de Inspección de Trabajo está recurrida. "La Consejería no contestó", dijo, antes de garantizar que defenderá los intereses municipales y luchará por eliminar la sanción "con uñas y dientes". "Cumplimos con todos los parámetros legales; tenemos una coordinadora de seguridad y salud", añadió. Riestra atribuyó las modificaciones a criterios técnicos avalados por la dirección facultativa y subrayó que los trabajos "se están realizando correctamente".

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El alcalde de Llanes, en el centro, junto al interventor y la secretaria municipal, durante el pleno de este martes. / R. D.

El portavoz del PP, Juan Carlos Armas, defendió la tramitación del modificado y sostuvo que las principales dificultades en laobra del Cinemar –el refuerzo de las estructuras metálicas y la climatización– obligaron a replantear el calendario. "El director facultativo considera que las modificaciones son estrictamente necesarias", añadió.