Covadonga ve peligrar su cabildo: solo quedan dos canónigos en activo y la normativa obliga a que haya un mínimo de tres

La continuidad del cabildo de la Real Colegiata de Covadonga vuelve a estar en peligro, como ya ocurrió hace ahora dos años. De los cuatro sacerdotes que formaban parte hasta la fecha del cabildo, dos ya no están operativos, uno de manera definitiva y otro, si todo discurre con normalidad, de manera provisional. El caso es que ahora mismo solo hay en Covadonga dos canónigos en ejercicio, y el cabildo debe estar integrado, al menos, por tres. No obstante, fuentes del Arzobispado de Oviedo señalaron ayer que, oficialmente, el cabildo sigue operativo ya que un tercer canónigo, de baja médica, tiene la firme intención de retornar en cuanto le sea posible a Covadonga.

El sacerdote que permanece de baja temporal es José Luis Fernández Polvorosa, de 94 años, que recientemente ha sufrido un problema de salud que le obligó a pasar por el quirófano y se le ha colocado un marcapasos. Según han apuntado fuentes sacerdotales, el canónigo salió del hospital "muy débil" y se recupera en la actualidad en la Casa Sacerdotal de Oviedo. Aunque algunos compañeros dudaban de que pudiera reincorporarse al santuario cangués debido a su edad y a su delicada salud nadie, él mismo ha manifestado si intención de volver lo antes posible, indicaron fuentes del Arzobispado.

David Cueto Rodríguez, abad de Covadonga. / iglesiadeasturias.org

La segunda "baja" registrada en el cabildo colegial de Covadonga se registró hace solo unos días, con la marcha del sacerdote Gonzalo José Suárez Menéndez quien en su momento ejerció en la parroquia de Villaviciosa, donde fue acusado de agresión por una influencer. Hubo denuncia ante la Policía y un post denunciando agresiones físicas. A aquel incidente siguió la marcha del sacerdote a Covadonga. Algunas fuentes han asegurado que la relación de este canónigo con el abad, David Cueto, no ha sido buena.

Aunque no ha habido todavía ningún nombramiento, las fuentes consultadas han señalado la posibilidad de que el nuevo destino de Gonzalo José Suárez Menéndez sea el Convento de las Madres Carmelitas de Toleo, como capellán, y adscrito a la parroquia de San José de Pumarín, en la capital asturiana. En caso de confirmarse este nombramiento, el sacerdote podría vivir bien en la casa del capellán del Convento en Toleo (el último que residió allí fue Agustín Hevia Ballina, el gran depositario del patrimonio artístico-religioso y documental de la Diócesis, en la actualidad jubilado) o en uno de los pisos de la parroquia de Pumarín.

Mientras José Luis Fernández Polvorosa no se reincorpore al santuario, Covadonga permanecerá únicamente con el abad y el canónigo colombiano Luis Alberto Pérez López, por lo que no cumplen el mínimo de tres sacerdotes para ser cabildo colegiado. Otra solución sería que el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, nombrara canónigo a alguien en los próximos días.

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En 2024, el cabildo (cuerpo de sacerdotes encargado del culto, la pastoral y la administración del Santuario) permaneció un tiempo sin funcionamiento, ya que el único canónigo era el actual abad, nombrado el día 9 de septiembre de ese año. Fue una circunstancia, sin precedentes en el Real Sitio. Algunas fuentes del clero aseguraron entonces que nunca había ocurrido nada similar anteriormente.