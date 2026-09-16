Dani Llera y Cristina Ardisana conquistan el II Trail Valle de Ardisana (Llanes)
La prueba se disputó sobre un recorrido de 15 kilómetros y más de 1.000 metros de desnivel positivo
Daniel Llera Palacios (Club Oriente Atletismo) y Cristina Ardisana Molleda (Club Montaña Camín Real) resultaron vencedores de la segunda edición del Trail Valle de Ardisana, disputada el pasado sábado, en esa zona del concejo de Llanes, sobre un recorrido de 15 kilómetros y más de 1.000 metros de desnivel positivo. Este evento deportivo contaba con la colaboración del Ayuntamiento de Llanes, y en la entrega de premios de la carrera participaron la concejala de Deportes, Mónica Remis, y el también concejal, José Ramón Amor.
Dani Llera, de categoría júnior, venció con un tiempo de 1 hora 27 minutos y 29 segundos, por delante de Víctor Mier Torras, también del Club Oriente Atletismo, que empleó 1 hora 27 minutos y 55 segundos. Tercero en la general fue Manuel Rodríguez López (Recta Final-Toscaf); cuarto, Ignacio Miguel Martínez Rodríguez (C.M. Camín Real), este primero en veterano B; y quinto clasificado, además de tercero en senior, David Casado Rebanal (Desnival).
En chicas, Cristina Ardisana necesitó 1 hora 48 minutos y 43 segundos. Lidia de Gracia Pereiras (GM Picu Pienzu, de Arriondas) quedó segunda en la clasificación, siendo la tercera posición para Tania Huerta Collado (Colunga), esta también primera en su respectiva categoría veterana A.
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