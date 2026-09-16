Ya hay horarios y fechas para la eliminatoria previa de la Copa del Rey de fútbol entre el Ribadesella CF y la SD Noja
La ida será en Oreyana el sábado 26 de septiembre, a las 19.00 horas, y la vuelta en feudo cántabro el domingo 4 de octubre, a las 16.00 horas
El Ribadesella CF se medirá a la SD Noja en el partido de ida de la eliminatoria previa de 123.ª edición de la Copa del Rey Mapfre el próximo 26 de septiembre, sábado, en el campo municipal de Oreyana, a las 19.00 horas; en tanto, el encuentro de vuelta está programado para el 4 de octubre, el feudo cántabro, a las 16.00 horas.
Los 20 equipos procedentes de las distintas categorías territoriales ya conocen cuáles serán los horarios de sus partidos correspondientes a la eliminatoria previa de la 123.ª edición de la Copa del Rey Mapfre que está a punto de estrenar su primer acto.
La eliminatoria previa de la Copa del Rey Mapfre se disputará nuevamente a doble partido y durante dos fines de semana consecutivos: el último de septiembre y el primero de octubre. La ilusión de todos los clubes participantes y sus aficiones por alcanzar la primera eliminatoria volverá a abrirse camino con el anhelo de poder recibir a un equipo de la máxima categoría en la siguiente ronda.
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