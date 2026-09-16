Invasión de algas en el curso medio-alto de la cuenca del Sella

El notable estiaje y la cálida temperatura del agua ha propiciado un incremento considerable de algas en numerosos puntos del curso medio-alto de la cuenca del Sella, lo que ha despertado la curiosidad de turistas y visitantes que aprovechan esta segunda quincena del mes de septiembre para descubrir el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa. Y como botón de muestra el desolador aspecto que presenta a estas alturas del año ese mítico río del oriente de Asturias a su paso bajo El Puentón de Cangas de Onís.

Hay ciertos lugares donde proliferen las algas verdes en la superficie, formando una capa vegetal que cubre buena parte del río, como si fuera césped natural flotante. La presencia masiva de estas algas no solo altera la estética del paisaje, sino que también puede afectar el equilibrio ecológico, ya que compiten por recursos con otras plantas acuáticas y afectan a la calidad del agua. Además, se observa infinidad de helechos acuáticos que se expanden en grandes cantidades.