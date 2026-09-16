El PSOE critica la gestión económica del alcalde de Llanes: "Un Ayuntamiento no se evalúa por cuánto dinero guarda, sino por lo que hace con él"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes ha situado el debate económico municipal en la diferencia entre solvencia y ejecución. Su portavoz, Óscar Torre, sostiene que el alcalde, Enrique Riestra, "vuelve a presumir de gestión económica" sin explicar por qué solo se ejecutaron 26 de cada 100 euros previstos para inversiones en 2025. La formación reclama al Gobierno local que aclare tanto el grado real de cumplimiento de su presupuesto como el origen del superávit de 1,5 millones de euros que, según los socialistas, ha anunciado el regidor.

Los socialistas recuerdan que, según la liquidación presupuestaria de 2025, el presupuesto destinado a inversiones rondaba los 14 millones de euros, mientras que la ejecución efectiva se quedó en 3,69 millones, apenas un 26,36%. "De cada 100 euros previstos para inversiones, solo fueron capaces de ejecutar 26. Más de 10 millones de euros presupuestados para inversiones no llegaron a ejecutarse. Y eso no es una opinión: son las propias cuentas municipales", sostiene Torre.

Resolver los problemas de los vecinos

El portavoz socialista afirma que no se discute que el Ayuntamiento pueda estar saneado. "No discutimos que el Ayuntamiento pueda tener una situación financiera saneada. Lo que discutimos es que Riestra quiera hacer pasar eso por una gestión eficaz. Tener dinero en la caja no es el objetivo de un Ayuntamiento: el objetivo es utilizar los recursos públicos para resolver los problemas de los vecinos", afirma. En esa línea, Torre plantea que "el Alcalde vuelve a refugiarse en las cifras de superávit, remanente y deuda, pero sigue sin responder a la pregunta fundamental: ¿cuánto de lo que presupuestan para mejorar Llanes se ejecuta realmente?".

El portavoz socialista cuestiona además las cifras de superávit ofrecidas por el Alcalde. "Riestra habla de 1,5 millones de euros de superávit, pero los datos de la liquidación y de la documentación municipal que hemos analizado plantean dudas que el Gobierno local debería aclarar. Las obligaciones reconocidas ascienden a 24,64 millones de euros, mientras que los derechos netos se sitúan ligeramente por encima de los 24 millones, una diferencia de aproximadamente 638.500 euros de déficit. Si los gastos reconocidos superan a los ingresos reconocidos en esas magnitudes, el Gobierno local tiene que explicar de dónde sale el supuesto superávit y, sobre todo, qué realidad económica está trasladando a los vecinos", añade.

Millones de inversiones sin ejecutar

En términos contables, las obligaciones reconocidas equivalen a los gastos reconocidos por la Administración, mientras que los derechos netos se refieren a los ingresos reconocidos. Para Torre, no basta con hablar de superávit o remanente sin explicar qué recursos se pueden utilizar realmente y qué inversiones se han ejecutado. "Si la situación económica es tan buena como afirma el Alcalde, queremos saber por qué siguen quedando millones de euros de inversiones sin ejecutar. Un Ayuntamiento no se evalúa únicamente por cuánto dinero guarda, sino también por su capacidad para convertir los recursos públicos en obras, servicios e infraestructuras", añade.

Los socialistas rechazan también la afirmación del Alcalde de que la inversión actual es "siete u ocho veces" superior a la de anteriores gobiernos. "No es serio mezclar presupuestos, remanentes y ejercicios diferentes para hacer comparaciones. Las cuentas públicas tienen que compararse con criterios homogéneos. Presupuestar no es ejecutar y anunciar una obra no es hacerla", sostiene Torre.

Once años de gobierno

Torre considera asimismo que, después de once años de gobierno, Riestra debe asumir la responsabilidad sobre los resultados de su gestión. "Once años son tiempo más que suficiente para que los vecinos puedan medir los resultados en obras, servicios e infraestructuras. Riestra ya no puede seguir utilizando al PSOE como explicación de todos sus problemas. Ha tenido once años para gobernar, presupuestar, invertir y transformar Llanes. Los resultados de estos once años son responsabilidad suya y de su equipo de gobierno", afirma.

Noticias relacionadas

Finalmente, el Grupo Municipal Socialista reclama al Gobierno local que aproveche la capacidad financiera del Ayuntamiento para acelerar las inversiones pendientes y mejorar los servicios públicos. "Los vecinos no pagan impuestos para que el Ayuntamiento acumule dinero. Pagan impuestos para tener mejores servicios, mejores infraestructuras y un concejo cuidado. Queremos un Ayuntamiento que planifique, gestione y ejecute, y que convierta los recursos públicos en mejoras tangibles para Llanes", concluye Torre.