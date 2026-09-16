El queso de Cabrales que batió el récord Guinness al subastarse por 37.500 euros, presentado en Madrid

El queso de Cabrales que el pasado 30 de agosto alcanzó los 37.500 euros en la subasta pública del Certamen de Arenas ya tiene puesta de largo en Madrid. La pieza, de algo más de dos kilos, fue presentada en la sidrería Couzapín, en la calle Menorca 33, por La Montera Picona de Ramón y los establecimientos con los que compartió la adquisición: Carlos Tartiere/Couzapín, La Cuenca y Lo de Viole. La cita reunió a representantes de los cuatro establecimientos, periodistas, prescriptores gastronómicos e invitados.

La operación no se limitó a la compra del queso ganador. Desde el principio, la puja fue planteada como una acción compartida entre La Montera Picona de Ramón, que realizó formalmente la puja ganadora, y sus aliados madrileños. El objetivo, según la nota difundida por los organizadores, fue construir una iniciativa conjunta que multiplicase la repercusión del Cabrales y llevase hasta Madrid un mensaje de colaboración, compromiso con el producto y defensa de la gastronomía asturiana. Con esta operación, La Montera Picona volvió a situar a la hostelería gijonesa en el centro de una de las noticias gastronómicas del año y reforzó el papel de los establecimientos hosteleros como prescriptores y embajadores de los productos de Asturias.

Nuevo récord Guinness

El acto fue presentado y conducido por Nacho Sandoval, comunicador gastronómico asturiano y quien fuera coordinador general de la Fundación Cabrales. Durante su intervención recordó cómo se desarrolló la puja celebrada en Arenas y acercó a los asistentes la historia, la singularidad y el valor humano del queso ganador. La pieza fue elaborada por Encarnación Bada, de la Quesería Ángel Díaz Herrero, en Tielve, y maduró durante nueve meses en la cueva Los Mazos, situada a unos 1.430 metros de altitud. Su adjudicación por 37.500 euros estableció un nuevo récord Guinness para una pieza de queso y generó una repercusión que la nota sitúa dentro y fuera de Asturias.

Fotografía de familia del Certamen del queso de Cabrales celebrado en Arenas. / Nacho Blanco

La presentación madrileña sirvió para explicar el valor de un producto cuya singularidad nace del territorio, del clima, de las cuevas naturales y del trabajo de las personas que intervienen en su elaboración. Los asistentes pudieron conocer de cerca la pieza y degustaron cuatro propuestas elaboradas con una parte del queso de 37.500 euros. Couzapín sirvió croquetas de Cabrales con compota de manzana; Carlos Tartiere, escalopines al Cabrales en formato bocado; y La Cuenca, cachopines de Cabrales en formato bocado. Edu Collado, del restaurante Egun-On de Barajas, aportó una interpretación más innovadora con un vasito de morcilla, espuma de Cabrales, manzana tostada con canela, piñones y mermelada de piparras. Las tres primeras elaboraciones estuvieron inspiradas en recetas reconocibles de la cocina asturiana.

El esfuerzo de los pastores

Más allá de la cifra alcanzada en la subasta, los representantes de los establecimientos coincidieron en subrayar el sentido de la acción: promocionar el queso de Cabrales y reconocer el esfuerzo de las personas que hacen posible cada pieza. Detrás de este producto hay pastores que recorren las montañas, ganaderos que cuidan sus animales durante todo el año y productores que mantienen vivo un conocimiento transmitido durante generaciones.

Poner en valor el queso de Cabrales significa también, según se expuso durante el acto, apoyar a quienes han decidido permanecer en el territorio, generar actividad y oportunidades en el medio rural y contribuir a que los pueblos de los Picos de Europa sigan vivos. La repercusión alcanzada por esta pieza permite dirigir la mirada hacia esas familias que, con su trabajo cotidiano, conservan el paisaje, la cultura y la identidad gastronómica de Asturias.

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Promocionar Asturias

La presentación fue clausurada por el también asturiano José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, quien destacó el valor de la alianza y su contribución a la promoción de Asturias. "Lo que estáis haciendo es promocionar Asturias, defender Asturias y, sobre todo, algo muy hermoso: estar juntos y luchar por un frente común. Habéis conseguido un excelente reconocimiento", señaló Almeida. Sus palabras pusieron el broche institucional a una jornada que mostró cómo la colaboración entre establecimientos de Asturias y Madrid puede multiplicar la visibilidad de un producto profundamente ligado a su origen.