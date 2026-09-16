Ribadesella celebrará su primer Certamen de tunas los días 25 y 26 de este mes
La Tuna Femenina de la Universidad de Oviedo organiza este encuentro musical, que reunirá a agrupaciones de Santiago de Compostela, Zamora, Granada y Santander
Ribadesella celebrará su primer Certamen de tunas durante los días 25 y 26 de este mes. El evento contará con la participación de agrupaciones llegadas de distintos puntos de España. La programación comenzará el viernes 25 de septiembre a las 20:30 horas con una ronda en la plaza de la Reina María Cristina.
El sábado 26, las actividades se reanudarán a las 12:30 horas con un pasacalles que recorrerá las calles Marqueses de Argüelles, Manuel Caso de la Villa, Gran Vía de Agustín Argüelles y la plaza de la Reina María Cristina. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará el Concurso de tunas, también en la plaza de la Reina María Cristina. En caso de lluvia, el certamen se trasladará al salón de actos de la Casa de Cultura.
En cuanto a las formaciones participantes, se ha conformado la presencia de la Veterana Tuna de Farmacia de Santiago de Compostela, la Tuna Universitaria de Zamora, la Tuna de Arquitectura Técnica de Granada y la Tuna Universitaria de Santander.
El certamen, organizado por la Tuna Femenina de la Universidad de Oviedo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ribadesella y diversos establecimientos locales de hostelería y comercio del concejo.
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