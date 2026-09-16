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Susto en Covadonga al caer una gigantesca rama de un roble sobre el puente del río Reinazo

"Menos mal que fue temprano, acababa de pasar una pareja de turistas y por diez metros escasos no los cogió"

El á´rbol caido sobre el puente del río Reinazo, en Covadonga.

El á´rbol caido sobre el puente del río Reinazo, en Covadonga. / R. J. M. C.

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Covadonga (Cangas de Onís)

"Menos mal que fue temprano, acababa de pasar una pareja de turistas y por 1diez0 metros escasos no los cogió. Además, lo que queda está hueco. Veremos cuanto tardan en quitarlo", comentó una vecina del Real Sitio de Covadonga tras la caída de una enorme rama de un viejo roble (enfermo) sobre las barandillas del puentín del río Reinazo, a su paso por el lugar, en cuyas inmediaciones se encuentran los puestos de venta de souvenirs y el restaurante-merendero de Covadonga.

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