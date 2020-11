Un plan rector turístico para el parque nacional

No nos engañemos: el movimiento conservacionista no defiende unas posturas extremistas frente a otras mientras que la administración busca el término medio. No construyamos falsos dilemas. De lo que se trata es de cumplir con los compromisos, también legales, que con la conservación tiene un parque nacional y de compatibilizar esos objetivos con los de garantizar y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Sí, y eso también incluye promocionar la visita al Parque, pero ligándola a la reconexión con la naturaleza, a una educación sobre los procesos naturales (y culturales) que ocurren en el territorio, más observadora y reflexiva. En definitiva, más ligada al bienestar y la salud física y emocional del visitante. Que de esto último el 2020 también nos está diciendo algo.