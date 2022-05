El éxito de las pruebas lúdico-deportivas en Cangas de Onís

Hace pocos años algún que otro presidente de la asociación de empresarios de la comarca de los Picos de Europa, que ya no forman parte de la directiva, no veía claro el potencial de organizar pruebas deportivas en el concejo de Cangas de Onís. Al menos, no las tenía todas consigo. Quizás, es posible, les sonase a mandarín o chino el que diversos clubes o colectivos se inmiscuyeran en sacar adelante una serie de eventos de calado para tratar de acercar a centenares de turistas y visitantes a la vieja capital del Reino de Asturias en periodos de temporada media o baja, nunca en plena campaña veraniega.

Hoy en día, transcurrido aquel mandato de los dirigentes de INCATUR, la Clásica Cicloturista Internacional “Lagos de Covadonga”, ahora con más de 3.000 participantes, se ha convertido en uno de los atractivos con mayor proyección de cuantos se desarrollan por lares de la comarca del suroriente. Mucho han cambiado las cosas, para mejor, a raíz de que un tal Ángel Pruneda cogiera los bártulos en un momento delicado, junto con el CC Navastur. Escribir sobre la Clásica “Lagos de Covadonga” es hacerlo sobre una cita que tiene tanta importancia como un final de etapa de la Vuelta Ciclista a España Actualmente con Sergio Piquero, la Clásica Cicloturista o Desafío Lagos de Covadonga, probablemente la segunda con más aceptación del calendario nacional, dio un nuevo paso al sumarse al proyecto la firma Unipublic SA, entidad organizadora de la Vuelta Ciclista a España. Y todo ello gracias, por supuesto, al apoyo -desde todos los ángulos- del Ayuntamiento de Cangas de Onís, presidido por el popular José Manuel González Castro, quien, desde que asumió la alcaldía, no escatimó apoyos a cuantos acontecimientos de tipo deportivo se vienen organizando en este concejo oriental. Escribir sobre la Clásica “Lagos de Covadonga” es hacerlo sobre una cita que tiene tanta importancia como un final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. No es el mismo efecto, salvando las lógicas distancias, aunque sí es el mismo fin: promoción turística. Este pasado fin de semana Cangas y sus alrededores estuvieron abarrotados de visitantes, que a buen seguro disfrutaron de todo lo que rezuma la zona astur de los Picos de Europa. El salto de calidad de la marcha no ha hecho más que comenzar y solo hace falta que también el sector hostelero y hotelero sepan estar a la altura de ese consolidado evento lúdico-deportivo. Otro tanto de lo mismo puedo decir de la Media maratón “Ruta de la Reconquista”, programada cada último sábado del mes de mayo y que cumple treinta y cuatro ediciones. La decana de ese tipo de pruebas en ruta de cuantas se celebran en Asturias aglutina en este 2022 a unos 800 corredores, algunos de ellos de talla internacional. Una carrera que empezó “en pañales”, con Toni Fernández y Jose Olmo, al frente, como otras muchas, aguantó rayos y truenos, superó adversidades y que, merced al impulso del Club Cangas de Onís Atletismo, igualmente se convirtió en otro de los grandes referentes deportivos de la comarca del Oriente del Principado. Cangas de Onís puede sentirse más que orgullosa de contar con eventos de ese tipo, no hay que dejar de mimarlos y velar por su continuidad El trabajo desplegado en estas últimas ediciones, con el apoyo de la Fundación EDP -no me olvido de Nicanor Fernández-, acabó por darle el espaldarazo que necesitaba. Por supuesto que hubo que sortear y salvar chinchetas y obstáculos -eso sí, jamás se podrá lidiar con las adversidades meteorológicas- para alcanzar el enorme prestigio que atesora. Como no podía ser de otra manera el listón está cada vez más alto, en temas organizativos, gracias a la colaboración que prestan decenas de voluntarios que la hacen posible y que sin ellos sería francamente difícil sacarla adelante. Cangas de Onís puede sentirse más que orgullosa de contar con eventos de ese tipo, sin desmerecer a otros -Xtreme Lagos y MiniXtreme, Kangas Mountain, Campeonato de España de Voleibol, etc…-, con los que se persigue desestacionalizar, dentro de lo que cabe, la temporada turística. No hay que dejar de mimarlos y velar por su continuidad, mostrando más apoyo y colaboración. Son, en mi opinión, nuestro “escaparate” de promoción comarcal del área de influencia de Picos de Europa al exterior. Rememos todos juntos en la misma dirección.