No digo nada nuevo en cuanto a mí decisión de apostar por el proyecto del tren de cremallera a Los Lagos de Covadonga como alternativa al actual Plan de Transporte en buses-lanzadera. Y es que no me hago a la idea de que, dentro de una década o más, si llegamos allá, toda una retahíla de autocares continúe, día tras día, mes tras mes, verano tras verano, "puente" festivo tras "puente" festivo, subiendo y bajando a miles de turistas por las angosta y trallada carreterita C0-4 que une el santuario mariano con el área de servicio Buferrera. Sería una pena no hacer realidad esa infraestructura que acabaría por desestacionalizar el sector turístico en la comarca.

Desde hace algún tiempo, la última vez hace casi tres años, el Partido Popular de Asturias, apoyado, lógicamente, por el PP de Cangas de Onís -goza de cómoda mayoría absoluta en el Ayuntamiento-, viene apostando por la susodicha infraestructura, una línea de 9,8 kilómetros de trazado, cuyo itinerario se prevé que discurra en dos terceras partes fuera de los límites de la vertiente canguesa del parque nacional. Contaría con una vía de 80 centímetros de ancho y su velocidad media oscilaría alrededor de los 25 kilómetros/hora, con posibilidad de aumentarla hasta los 45 kilómetros/hora. Y un flujo de unos 900 usuarios por hora. El punto de partida del citado tren cremallera se situaría, salvo cambios, en la zona de Llerices-Miñigu, lugar en el que se ubica uno de los parkings disuasorios vinculado al actual Plan de Transporte a Los Lagos de Covadonga, y la terminal quedaría localizada en el área de Buferrera. A tenor de los estudios realizados por los populares -que no por los socialistas, a tenor de las noticias de última hora- el proyecto propiciaría la construcción de algún que otro túnel en algunos puntos del itinerario y se buscaría minimizar el efecto de la infraestructura sobre el paisaje en el tramo final, similar a lo acontecido con el funicular de Bulnes (Cabrales). De llevarse a cabo esta iniciativa, según los empresarios, habría trabajo para la gente de toda la comarca oriental al menos durante diez meses, y no únicamente cuatro como ahora La idea de ese proyecto comenzó a fraguarse allá por el año 1998, siendo entonces Juan José Tielve consejero de Infraestructuras en el Ejecutivo de Sergio Marqués (URAS) y, de aquella, se estimaba la inversión en alrededor de 14 millones de euros. Hoy en día, algunos emprendedores del gremio hostelero y turístico del área de influencia de los Picos de Europa consideran que, de llevarse a cabo el tren de cremallera, tendrían trabajo para la gente de toda esta comarca al menos diez meses y no los cuatro de ahora. Y en vez de una cadena de autobuses y con colas interminables no darían la pésima imagen del acceso al parque nacional. "Chamonix es uno de los lugares de montaña más visitados del mundo, sino el que más. Desde allí, los visitantes pueden conocer lugares tan bellos con Mer de Glace, Aguille du Midi o Nide d’ Aigle, entre otros muchos. A todos ellos se accede a través de trenes de cremallera o teleférico. Podían haber hecho carreteras y subir en autobús. Pero, no....los franceses, así como los suizos, austriacos o italianos, se decantaron por otras opciones más ecológicas, con menos impacto y menos masificadas”, apuntó, por ejemplo, Rubén González, gran deportista y profesional del sector de la automoción. Como es obvio en todo cuanto rodea al parque nacional de los Picos de Europa, habrá opiniones para todos los gustos, desde todos los ángulos y de todos los colores del arco, digamos, político. Toca "mojarse", sobremanera a quienes vivimos en esta zona de Asturias, a las puertas del Paraíso Natural.