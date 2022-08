Esta tarde, a las 19.30 horas, se presenta en la Casa de Cultura de Ribadesella el libro "Sombrero de paja con katiuskas" de la escritora galesa Cathi McGill. Una ocasión única para conocer de primera mano el libro, publicado originalmente en galés en el año 2021 por la editorial Gwarg Carrey Gwalch que ha concedido, en exclusiva, permiso para su publicación en español a la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella. No quiero dejar de reconocer en este punto la gran labor que esta asociación hace en la promoción de la cultura en el concejo.

Los idus de marzo, para los antiguos romanos, eran días de buenos augurios y no es casualidad que el libro de nuestra autora comience en ese mes. Para ella, igual que para los romanos, cuenta con un especial significado ya que fue precisamente en ese mes, cuándo vio la que es su casa en Cuerres por primera vez. Por momentos, la lectura me recuerda al libro de Thoureau (Walden). Como en éste, el libro de nuestra autora no es un texto de ficción si no más bien un diario de la vida cotidiana que va acompasado con el ritmo de las estaciones. Cathi se ha convertido en una experta de la huerta, una de sus pasiones, y así lo demuestra el texto; cómo fabrica compost es un verdadero tratado, cómo combate el Millium un auténtico descubrimiento... También queda patente de forma innegable su preocupación por no alterar el medio ambiente con un trasfondo ecológico con el fin de preservar la naturaleza.

Todo el libro está impregnado de un gran trabajo de investigación en el que se nota que la profesión de Cathi no es otra que la del periodismo y su trabajo como redactora de la BBC.

Esto es especialmente evidente cuando describe los procesos de recolección de la huerta en los diferentes meses del año y cuando hace referencia a las tradiciones y fiesta de Cuerres…

¡Qué descripción de San Mamés! Cabe destacar también las descripciones de paisajes de montaña, otra de las grandes pasiones de la autora.

La escritora, en distintas partes del libro, compara costumbres de su país natal, Gales, con las propias de la región asturiana, en una prosa libre de juicios de valor en la que el foco está en la descripción y el análisis de cada una de ellas.

Cada página del libro está, sin duda, impregnada del cariño que Cathi siente por Asturias y, sobre todo, por ese universo que ha logrado crear junto con su pareja, Gaeron, en su paraíso particular que es Cuerres. Desde aquí os invito a todos a la presentación de este maravilloso libro y, para abrir boca, incluyo este extracto del mismo: "El ruido del dragón, símbolo nacional de Gales, es el resollu o resuello del bufón".