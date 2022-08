No se dedica a la política; tampoco a los movimientos vecinales; y mucho menos al sindicalismo. Hasta no hace mucho era una persona anónima, aunque preocupada por la carencia de conexión, en cuanto a transporte público –tan en boga con eso del cambio climático-, entre la ciudad de Cangas de Onís y el hospital de Cabueñes, a donde se derivan a los pacientes del hospital del Oriente “Francisco Grande Covián”. Una reivindicación que, tras un largo lustro de pelea e insistencia, acaba de llegar a buen puerto, pues, si nada se tuerce, entrará el servicio el martes de la semana que viene, después del “puente” festivo de Nuestra Señora.

Esa persona, joven y dinámica, asidua del transporte público, dedicó tiempo a remover Roma con Santiago para que nuestra comarca del suroriente tuviese una línea de bus –directo, aunque con paradas intermitentes en diversos puntos del trayecto- desde Cangas a Gijón y viceversa. La aprobaron a mediados del mes de mayo, pero, después de mucho insistir, entrará en funcionamiento, ¡dios mediante!, en próximos días. Ayer, jueves, fue la foto “oficial” de la presentación por parte del Principado de Asturias de ese servicio, con salida de Panes (Peñamellera Baja) rumbo a la Villa de Jovellanos.

Me congratula, como vecino de la comarca, que el Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) y la multinacional del transporte por carretera hayan atendido, o dado el brazo a torcer –como ustedes prefieran-, en esa reivindicación impulsada y promovida por una chica de Cangas de Onís que trabaja, habitualmente, en Gijón. Una moza que se partió la cara por los demás convecinos, sin percibir nada a cambio, tan solo gratitud. Atrás quedan las convocatorias llevadas a cabo en la terminal de autobuses canguesa; las misivas enviadas; las llamadas telefónicas; las reuniones con colectivos; las campañas en redes sociales…..Todo en beneficio de la sociedad.

Sin embargo, tras la puesta en escena de la clase política dirigente me resulta vergonzoso que nadie se dignase invitar a esa joven canguesa a la presentación de la flamante línea de transporte Panes-Gijón, a través de Cangas de Onís y Arriondas. Cierto es, y vuelvo a repetirlo, que no se trata de una política al uso, ni representante sindical, ni miembra de alguna ejecutiva, sino de una vecina de la comarca que le echó un pulso a la Administración regional y se lo ha ganado. La verdad, mereció la pena esperar unos años hasta que se hizo realidad el servicio. Ahora, veremos lo que dura y no resulta un simple espejismo. La Asturias envejecida se merece más atención en materia de comunicaciones.

“Sigo un pocu entre triste y decepcionada porque nadie me lo comunicara o invitara al acto pero ye lo que hay. Mi conciencia está muy tranquila y por una parte estoy muy feliz de haber conseguido una gran mejora en el transporte para nuestra comarca, así que nada”, me comentó la canguesa Natalia Arias Fernández, impulsora de la campaña de reivindicación de una línea de autobús entre Cangas de Onís y viceversa, sobre su ausencia en el acto de presentación del citado servicio que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Parres, en la villa de Arriondas.

El pasado 13 de mayo la consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias en el consejo extraordinario del Consorcio de Transportes (CTA) anunció una nueva línea de Cangas a Gijón y otra entre Panes y Arriondas, esta última con dos frecuencias diarias. Ambas líneas se incluían en el programa de movilidad sostenible para incrementar la oferta de transporte público en la zona rural y afianzar el servicio en el área metropolitana.

Una vez logrado el objetivo, tan sólo quiero reivindicar el determinante papel jugado por Natalia Arias Fernández, desde el minuto 1, hace un lustro, hasta la jornada de ayer, 18 de agosto de 2022, cuando nadie se acordó de ella en un acto en el que hubiese tenido cabida. No se trata de poner o quitar medallas, pero al César lo que es del César. Hacen falta muchas más Natalias en las áreas del Oriente y Occidente de la comunidad autónoma para luchar por el futuro de esas grandes comarcas.

Mi reconocimiento público, dese este modesto rincón de LA NUEVA ESPAÑA, a Natalia Arias por ese logro -suyo es el mérito-, pues, si no hubiese sido su ímpetu e insistencia durante estos últimos años, el suroriente seguiría en estos instantes sin disponer de ese necesario e indispensable servicio de bus (directo) con destino a Gijón. A veces, las pequeñas cosas no suelen pasar desapercibidas. Y más, si las suelen trabajar y pelear personas que no tienen afán de protagonismo.

¡¡Enhorabuena, Natalia!!