Urge dotar de ambulancia de soporte vital básico al concejo de Cangas de Onís y área suroriental

A lo largo de los próximos meses la zona interior del oriente de Asturias verá cumplida una reivindicación histórica en materia sanitaria, la de contar con su propia ambulancia de soporte vital básico. Así lo anunciaba hace más de un año - 25 de mayo de 2021- el consejero Pablo Fernández Muñiz, durante la Comisión de Salud que tuvo lugar en la Junta General del Principado. Era la respuesta dada a la diputada Beatriz Polledo (PP). Pero, pasan los meses, incluso los años, y Cangas de Onís continúa sin tener sin la susodicha ambulancia, precisamente en concejo con mayor volumen turístico del área de Picos de Europa.

El concejo de Nava, gobernado por el PSOE, cuenta con vehículo asistencial clase B (Beta), que dispone de un soporte vital básico y que está operativa los 365 días del año y durante veinticuatro horas al día, la cual dispone de un conductor y un ayudante, ambos técnicos en emergencias, y puede convertirse en medicalizada con la presencia de un médico y un enfermero; Villaviciosa, también con alcalde del PSOE, la tiene desde principios de octubre de 2021. Ribadesella y Llanes, igualmente disponen de ese tipo de vehículo ¿Y la de Cangas de Onís? Ni se sabe, ni se la espera. De momento.

Más de un lustro ha transcurrido desde que se viene reivindicando una ambulancia de soporte vital básico (SVB) para atender los concejos del suroriente asturiano –actualmente dispone de convencional-, con base en el Centro de Salud de la ciudad de Cangas de Onís, y destinada a cubrir Parres, Amieva, Ponga y Onís y también, llegado el caso, Cabrales. Lo cierto es que la petición sigue sin ser cumplida por los responsables de Salud del Principado. A tenor de cómo van las cosas, podría demorarse más tiempo, quizás hasta que se avecinen las próximas elecciones municipales y autonómicas. ¡Ojalá me equivoque!

Además, la reivindicación afecta a la zona turística por excelencia de Asturias (Cangas de Onís, Covadonga y Los Lagos), sin dejar de lado a todos aquellos turistas y visitantes que suelen contratar servicios de turismo activo o de navegación en esta comarca de la ribera del Sella. Dicho esto, tampoco debemos obviar el flujo turístico casi todos los domingos en uno de las ciudades con mayor tirón del Principado. Por cierto, Cangas de Onís está gobernada por el Partido Popular, liderado por el regidor José Manuel González Castro. ¿Habrá relación causa/efecto para tanta demora en conseguir dotar de una ambulancia de soporte vital básica a la vieja capital del Reino? No lo quiero pensar, pero…..algo no me cuadra.

Nada tengo contra los profesionales que cubren la zona de Cangas de Onís y concejos limítrofes. Me refiero al gremio de Salud. Eso sí, soy consciente de que, a veces, sufren los consiguientes recortes, en materia de personal, para cumplir con creces su cometido en un área que triplica su población en épocas de máxima afluencia turística, sobremanera en verano. Ni es la primera vez, ni mucho menos la última, que acontezca. ¿Qué hacer? ¿Mirar hacia otro lado, ponerse de perfil? Ya va siendo hora de que la oficiosa capital de los Picos de Europa disponga de necesaria ambulancia, ¿qué es lo que debemos hacer los que vivimos en esta zona? ¿Tirarse a la calle? Ver, veremos.