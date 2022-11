Rescatar la salmonera de Cañu, en Cangas de Onís

Enfrascados, tal como viene aconteciendo en todas las últimas campañas salmoneras, en las habituales –que no tradicionales- restricciones, regulaciones, limitaciones, etc… en lo referente a las normas que regulan la pesca fluvial en aguas continentales del Principado de Asturias, no quiero dejar de pasar la oportunidad de continuar reivindicando la situación de un bucólico paraje de la cuenca del Sella que, en mi humilde opinión, debería ponerse en valor y sacarlo del olvido u ostracismo por parte de las Administraciones y organismos públicos, en el que se encuentra sumido desde hace mucho, pero muchísimo tiempo: la salmonera de Cañu (Cangas de Onís).

En la ribera del Sella contamos de uno de los parajes más espectaculares de cuantos pululan a lo largo de la comunidad autónoma, pero que pasa casi desapercibido por su nula promoción, sobremanera en las últimas déadas. No meto el dedo en el ojo de nadie, pues en ningún momento pretendo perseguir su masificación. Al pie de la N-625 (León-Santander), a dos kilómetros de la vieja capital del Reino. Toda una maravilla para los amantes del turismo de Naturaleza. Da la sensación de que hacen oídos sordos para que nadie se haga eco de un sitio que debería estar llamado a albergar en un futuro cercano algo así como un Centro de Interpretación del Salmón Atlántico o similar. Para nada se trata de lanzar un canto al sol buscando desestacionalizar el turismo.

La salmonera de Cañu, pienso, atesora un enorme potencial como atractivo turístico de primer orden, tanto para niños y niños en edad escolar como para personas de la tercera edad atraídos por el turismo de Naturaleza. Ahí, en ese pequeño territorio, digamos fluvial, los grupos organizados procedentes de distintos puntos del país, e incluso de procedencia internacional, con destino a la comarca del suroriente de Asturias -no sólo el santuario mariano de Covadonga y Los Lagos Enol y la Ercina, sin olvidar El Bricial, llevarían el "tirón" como acontece en estos últimos años-, tendrían la posibilidad de conocer de primera mano los pormenores del "rey" o "monarca" de los ríos en aguas continentales astures.

En ningún momento trato de hacer valer la sugerencia con la colocación de cuatro paneles informativas y sanseacabó. No, no, hay que ir mucho más allá con la convocatoria de un estudio serio y riguroso, poniendo en marcha un concurso de ideas que fragüe en un proyecto ambicioso. ¿Por qué no inmiscuir en ese tema a alguna de las fuertes empresas asentadas en Asturias o a sus respectivas fundaciones? Desde siempre ciertas firmas estuvieron, y aún lo están, aunque sea a través de multinacionales, vinculadas a los ríos de la zona. Podrían ser de gran ayuda para captar recursos a modo de mecenazgo y así sacar adelante la idea. A veces nos cae la baba con la palabra ecoturismo, ¿no sería una buena idea abogar por esa iniciativa?

A dos pasos del parque nacional de los Picos de Europa, La Salmonera de Cañu lo tiene todo para convertirse en algo sumamente atractivo para nuestra comarca del Oriente. No sé si los ribereños y pescadores estarán de acuerdo; tampoco conozco de primera mano cuál sería la postura de las administraciones y organismos públicos competentes en la materia -Ministerio, Confederación Hidrográfica, Consejerías, Ayuntamientos...-. En fin, insisto una vez más: sería pero que muy interesante apostar por ese equipamiento ictícola, enfocado hacia el turismo de Naturaleza. No se trata de ninguna babayada -aviso a navegantes- para una de las cuencas más salmoneras de España, la del Sella.