Al cangués Damián Fernando Mori Cuesta, más conocido en los ambientes futbolísticos por “Dani Mori”, 46 años, benjamín de una prole de once hermanos –entre ellos el ex jugador profesional en el Real Oviedo y Atlético de Madrid, entre otros clubes, Pirri Mori, y el afamado pescador de salmones y hostelero, José Manuel Mori, “El Marqués”- , nadie le ha regalado nada en el mundillo del fútbol, pues, todo se lo ha ido ganando a pulso, desde que se iniciara como monitor en las Escuelas de Futbol de Mareo en Cangas de Onís. A lo largo de su trayectoria como entrenador dirigió clubes históricos con UP Langreo, Gimnástica de Torrelavega, Peña Deportiva Santa Eulalia –doble ascenso a Segunda B-, AD Mérida y, la pasada temporada, el salmantino Unionistas.

Hace una década, Dani Mori daba un salto en su prometedora carrera como técnico al fichar por la ibicenca Peña Deportiva Santa Eulalia, uno de los clubes punteros de las Uslas Baleares, y la acabó consiguiendo el ascenso a Segunda B. Culminada con éxito, tocó a su puerta, a través del director técnico Marcos Martín, el Real Mallorca (entonces en1ª División), que le ofreció hacerse cargo de la coordinación deportiva de las categorías inferiores. Durante aquella etapa subió al Mallorca “B” de Tercera a Segunda División B. Eso sí, le tocó vivir en sus propias carnes la otra cara del futbol. El Concurso de Acreedores obligó a la entidad que presidía Mateo Alemany a acometer una serie de recortes y el club mallorquín prescindió de los servicios del joven técnico asturiano. Tras una campaña pasada en blanco (2009/10), aceptó una propuesta de la Penya Ciutadella para hacerse cargo de las categorías inferiores de esa entidad, en Menorca, tareas que pudo simultanear, con otro club, igualmente menorquín, el Ferrerías, de Tercera División, al que cogió penúltimo clasificado y logró la permanencia en la susodicha categoría. Teniendo contrato en vigor –cinco temporadas- con la Penya Ciutadella, le llamó la Peña Deportiva Santa Eulalia, en la 2015/16, para intentar de nuevo el asalto a la Segunda B. Se les cruzó en el camino en Castellón y les eliminó a las primeras de cambio en la liguilla de ascenso, aunque plantaron cara en todo momento. Y en la 2016/17, el Atlético Malagueño, en la segunda ronda de la fase de ascenso a la Segunda División “B” también les apeó en los play-off de ascenso. Sin embargo, el descenso del histórico Real Mallorca SAD acabó por arrastrar a su filial, conllevando el ascenso a la ansiada categoría de bronce del futbol español a los de Dani Mori. Sin duda, otro éxito que añadir al palmarés personal y profesional del técnico natural de Cangas de Onís, quien dejó estela de su buen hacer en las Islas Baleares con el doble ascenso logrado a la Segunda B de la Peña Santa Eulalia. Después de su exitosa etapa en las Pitiusas, con el doble ascenso de la Peña Deportiva Santa Eulalia a la Segunda División B, Dani Mori tuvo la oportunidad de dirigir a otros clubes históricos como UP Langreo, Gimnástica de Torrelavega, AD Mérida y, la anterior campaña 2021/22 al Unionistas de Salamanca. El trabajo despachado no pasó desapercibido en las entidades por las que ha dejado estela. Algo atesora ese técnico cangués cuando buena parte de los jugadores a los que tuvo la oportunidad de dirigir hablan muy bien de él. E insisto, nadie le regaló nada en este difícil mundillo del balompié patrio. Ahora, en Mareo acaba de iniciar esta nueva etapa del curso 2022/23 en el banquillo del filial del conjunto rojiblanco gijonés. Una gran oportunidad que, a buen seguro, sabrá aprovechar para seguir creciendo.