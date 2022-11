El arreglo de la carretera del Pontón, una actuación urgente

Camino de una nueva cita con las urnas, en mayo del próximo 2023, en este caso de ámbito autonómico y municipal, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles a sus señorías que en la comarca del suroriente del Principado de Asturias continuamos a la espera de que alguien con mando en plaza apueste por la mejora de la carretera N-625 (León-Santander por Cangas de Onís), más conocida como la del Pontón, principal vía de acceso por estos lares a la Meseta, es decir, a a comunidad castellano-leonesa.

Y es que no hace demasiado tiempo, allá por el mes de mayo de 2017, los socialistas criticaban los Presupuestos Generales del entonces PP de Mariano Rajoy, en lo concerniente al Oriente astur, al no constar partida alguna para “meterle mano” de una vez por todas a la gran asignatura pendiente que arrastra el Gobierno de España para con esa zona, la considerada –aunque suene triste- como Asturias vaciada o envejecida, como ustedes prefieran.

En tanto se van perfilando los alcaldables con opciones de hacerse con el respectivo sillón en concejos como Cangas de Onís, Amieva, Ponga y Sajambre (León), entre otros municipios por los que transcurre ese deteriorado vial y de carácter nacional, tan sólo quiero recordárselo a todos aquellos y aquellas que van a luchar por hacerse con las Alcaldías, aunque tampoco me olvido de los que optan a dirigir las comunidades autónomas del Principado de Asturias y de Castilla-León.

El potencial y flujo turístico de esa carretera es un valor añadido para el área de influencia de los Picos de Europa, siempre y cuando se actúe sobre ella con acondicionamiento y mejoras acordes al siglo en el que vivimos. Ya basta de marear la perdiz a la espera de vagas promesas, a tenor de quien mande en Madrid, como si el suroriente fuera el “culo” de este país. Cierto es que somos pocos votantes en la comarca, pero reivindicamos lo que es de justicia. ¡Basta ya!

Para nada se pide una autopista, ni mucho menos una estación de esquí, teleféricos o funiculares….tan sólo se exige que se arregle de una puñetera vez esa carretera nacional. Quizás haga falta la unión de todos los vecinos de la comarca para hacer ver a los políticos de turno de la urgente de necesidad de solucionar esa histórica reivindicación. Ya vale de urgir palabras huecas, falsas promesas…..Las urnas aguardan a la vuelta de la esquina y, sin duda, será el momento idóneo para que sea atendida esa petición. No va de colores la cosa, sino de orgullo.

De la misma manera me preocupa cómo algunos dirigentes socialistas miran hacia otro lado o pasan de puntillas para no molestar. Ya no gobierna el PP, sino el PSOE. Y es el momento de saber con certeza si se apuesta por las infraestructuras pendientes en esta comarca del Oriente desde hace un montón de años. No hace falta poner el ventilador para intentar expandir malos olores, vertiéndose las culpas unos a los otros. ¿Más de lo mismo? La cuenta atrás hacia las inminentes elecciones acaba de iniciarse.