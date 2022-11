En búsqueda de fortuna

No fueron ajenas las tierras del municipio de Piloña a la fiebre de prospecciones del subsuelo, desatadas durante el siglo XIX, en búsqueda de yacimientos y filones de carbón, la materia prima que abría las puertas del proceso industrializador a nuestra región. Las miradas, por tanto, de especuladores, empresarios y de algún que otro vecino con la suficiente solvencia económica se volcaron sobre un ámbito municipal que, en principio, parecía ofrecer muchas posibilidades de negocio y enriquecimiento.

En el año 1918 ya existe un auténtico catálogo de yacimientos de hulla de 20 minas, localizadas en Villamayor, Torín, Mones, La Marea, Artedosa, Espinaredo, Anayo, Rozapanera y Beloncio. Todas ellas estaban en estos momentos en trámite de regularización y estudio de rentabilidad y, paradójicamente, registradas por empresarios de Bilbao, Santander, Madrid, Llanera, Pola de Siero, Lieres, Nava y Mieres.

Tan sólo aparece la iniciativa de piloñeses en el caso de la Mina Pedrosa en la cuesta de Anayo, registrada por el vecino de Infiesto Julio Gavito Pedregal; un vecino de Sevares también tiene a su nombre la mina del monte Cobayón, en Villamayor, y otra en Sevares. Por su parte, la mina Petra, de mineral de blenda, y localizada en el "Argayán de la Pequeñina" (Piloña) estaba registrada, al igual que otra en la localidad de Beloncio, a nombre del vecino de Infiesto Ramón Fernández Prida.

En las primeras décadas del siglo XIX también el territorio de Piloña atrae la atención del ingeniero de minas, comisario e inspector del distrito de Galicia y Asturias, don Guillermo Schulz. El considera que los criaderos de carbón de La Marea, en el extremo sudeste del concejo, son de los más importantes de Asturias y como tal los cataloga.

Sobre los mismos indica que los bancos o capas de carbón son tres o cuatro de un espesor de tres a cuatro pies y de una calidad superior. Señala, además, que su explotación está por principiar, y aunque no resulta fácil calcular su producción anual, tal vez podría ascender a medio millón de quintales por año.

El comisario indica también las dificultades de explotación de estas minas situadas a dos leguas y media de la villa de Infiesto, pero propone un proyecto de viabilidad que podría ser rentable. En efecto, el arrastre del carbón hasta Infiesto, dice, tendría como propósito trasladarlo a Las Arriondas y allí, a través, de chalanas, acercarlo por el río Sella al puerto de Ribadesella, al que elogia como "puerto con muelle magnífico y espacioso, accesible y cómodo para toda clase de buques mercantes".

No oculta el citado Guillermo Schulz que tal vez fuera necesario alguna obra en el río Sella para su mejor navegabilidad y que el traslado desde Infiesto a Arriondas, localidad situada a seis leguas, podría hacerse en ferrocarril pues es un terreno llano; además en su trazado a través de Villamayor podría recogerse el mineral de otros proyectos mineros de la zona.

En realidad, las vías de comunicación del oriente asturiano no permitían en esa época poner en marcha proyectos tan avanzados; el ferrocarril llega a Infiesto en la última década del siglo XIX, y por esa deficiente red de caminos el puerto de Ribadesella será infrautilizado a pesar de la importancia que pudo tener, no solo en el tráfico de carbón, si no con otras materias procedentes del interior oriental de la región y de la meseta.

Los criaderos de la Marea, a pesar de todo, se pusieron en marcha ocupándose del proyecto de explotación en esta época don Rafael Sierra, vecino de Cardes (Piloña). La proliferación de yacimientos de carbón registrados no resultó tan enriquecedor como se esperaba: solo algunas de la citadas y, entre ellas, las de La Marea mantuvieron su actividad hasta las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, su aportación a la economía municipal no supuso ninguna mejora en los niveles de vida de la población.