Lo anunció la señora ministra de Transportes: los autobuses de largo recorrido que forman parte de la red de concesiones del Estado serán gratuitos durante todo el año 2023. Entre esas 42 líneas de autobús interurbano de titularidad estatal, figuran la que une la villa de Gijón, con las ciudades de León y Madrid y la que arranca desde Santiago de Compostela hasta la Ciudad Condal, pasando por Gijón y por Irún. Todo ello, merced al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez con los catalanes del PDeCAT y así apoyar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin duda, un gran gesto para la ciudadanía en estos tiempos de profunda crisis.

Sin embargo, lo que en realidad también me preocupa, como vecino del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, es que aún nadie se haya hecho eco de la necesidad de implantar una bonificación, e incluso la gratuidad, a quienes se encuentran empadronados en los concejos que aportan terrenos al parque nacional de los Picos de Europa en el precio del billete para hacer la ruta de Cangas de Onís a los Lagos de Covadonga y viceversa durante los meses de aplicación del Plan de Transporte. No sé si el Ejecutivo de Adrián Barbón o del alcalde José Manuel González Castro estarían por la labor de gestionar esa petición en beneficio de los residentes del suroriente asturiano.

Me temo que esa propuesta traería cola, con sus pros y contras, pues, todo lo que “huele” a espacio natural protegido arrastra polémica. Y más cuando se trata de una multinacional que, a través del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha ido, pasito a pasito, incrementado de forma paulatina en estos últimos años el periodo de funcionamiento del controvertido Plan de Transporte a los lagos de Covadonga. Además, no es descabellado que en un momento determinado pueda aplicarse más tiempo, excepto en plena temporada invernal -por causas lógicas, como mal tiempo, hielo, nieve y escasos turistas o usuarios-. Nada es descartable y dentro de nada se avanzará el calendario para el 2023.

Para nada voy a entrar en detalles sobre el número de viajeros que han utilizado esos servicios a lo largo del último ejercicio. Lo que queda claro es que los vecinos de la comarca de Picos, de la vertiente asturiana, deberían tener algún beneficio con respecto a los turistas o visitantes. No creo que la medida cause un caos en los pingües beneficios de la empresa que realizada el transporte de los viajeros y más teniendo en cuenta que podría ampliarse el periodo de funcionamiento del citado Plan de Transporte a tenor de la demanda. ¿Es mucho pedir? Y no me salgan argumentando que ya ponen sendos servicios gratuitos el 25 de julio y el 8 de septiembre.

Estoy por asegurar que si fuéramos catalanes o vascos se hubiesen logrado cesiones de ese tipo, pero, al ser asturianos -orgulloso de ello, por supuesto-, parece que nos debemos callar y no molestar. Pues, lo siento, señores y señoras, me parece injusto que los vecinos de Cangas de Onís, Onís, Amieva y Cabrales, los más afectados, deban abonar íntegramente el precio del tiket si desean subir a disfrutar de los bucólicos parajes de los lagos Enol y la Ercina, entre otros lugares del parque nacional. Y eso lo añado a lo que perciben como contraprestación del servicio los Ayuntamientos, ya que, pese a que la carretera CO-4 es de ámbito autonómico lo cierto es que transcurre por términos municipales cangueses, salvo error u omisión.

El Plan de Transporte levantó ampollas en sus inicios, incluso con boicot por parte de algunos sectores de la ciudadanía. Para convencer al respetable fue necesario un gran esfuerzo económico inversor por parte del Ejecutivo regional con la ejecución de toda una infraestructura que permite llevar a cabo esta importante ordenación del tráfico. Empezó por la estación de autobuses de Cangas de Onís (inaugurada en mayo de 2007) y el macro-aparcamiento del Lleráu, pasando los estacionamientos disuasorios entre lavieja capital del Reino y el santuario de Covadonga (El Bosque, Muñigu-Llerices y El Repelao). En total, 1.600 plazas de aparcamiento.

Eso sí, tampoco quiero dejar en el olvido otro tema sumamente importante, anexo al Plan de Transporte: la finca de Les Llanes, al pie del real sitio de Covadonga. Nada menos que 500 millones de las antiguas pesetas (3 millones de euros) invertidas en la adquisición, pero, hasta la fecha, olvidada y en un estado deplorable de claro abandono. ¿Se rescatará algún día o habrá que esperar a alguna efeméride importante, como podría ser la visita del Papa, para que se ponga en valor y se actúe? Hay otras prioridades, por supuesto. ¡¡No nos olvidemos de Les Llanes, en El Repelao de Covadonga, por favor!!