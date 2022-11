Algunas preguntas sobre el urbanismo de Llanes

La exposición pública en Llanes del PGOU y de las Normas Provisionales no tiene justificación: están expuestas a unos cuantos kilómetros una de otra, algo irracional, pero esa es la realidad, los hechos. ¿Qué quieres comprobar si coincide algo en el plano? Coche o playeros, y a que te cuenten por separado lo que debería ir unido. Llanes es el estandarte a izar cuando hablamos de desastres urbanísticos, de vergüenzas inconfesables, de enfrentamientos y odios sarracenos, de violencia, de asesinatos de perros, de quemas de libros. Los planes de urbanismo tienen esas cosas cuando no se realizan con sentido común y si con otros motivos. Llanes vio caer dos PGOU y posiblemente vea caer otro más, pienso que es muy posible que suceda. Me limitaré a efectuar unas preguntas que deberían ser respondidas por quien corresponda: ¿qué motivo existió para nombrar al anterior director general de Urbanismo, Alfonso Toribio, que fue uno de los participantes en los desaguisados de Llanes, con su defensa cerrada de lo que no era legal y terminó tirando por tierra el Tribunal Supremo? ¿Qué motivo puede existir para que la actual directora general de Urbanismo (o como se llame ahora) sea otra arquitecta que, al igual que Alfonso Toribio, fue Decana del Colegio de Arquitectos? ¿Estos ciudadanos son militantes del PSOE y conocen (si es que existe, que lo dudo) la doctrina, pensamiento del PSOE, en temas urbanísticos? ¿Quién asesora políticamente todo lo que estamos viendo con absoluta tristeza y asombro? ¿Cuántos núcleos rurales existían en Llanes en el primer PGOU, cuántos en el siguiente, cuántos ahora? ¿Cuántas licencias se han dado como núcleo rural desde el año 1992? ¿Cuántas no siéndolo ha "legalizado" la CUOTA? He vivido tanta mano planeada que poco me asombra, pero recordaré toda mi vida unas cuantas casas inventadas, inexistentes, que cambiaron hasta el trazado de una circunvalación. La Talá era ilegal, ahora no. Vivo en un núcleo rural compuesto por 5/6 viviendas, pero nos dicen que no somos núcleo rural. Alegaremos, pero sépase por todos los asturianos que la mano planeada es uno de los mayores cánceres de la sociedad.

Finalizo haciendo una afirmación indiscutible: El PESC, en la zona de La Talá, es una equivocación, una falsedad que puede llevar de nuevo al caos a toda la comarca. Tomen nota: no puede decir el PESC que La Talá es zona urbana / urbanizable, ya que así lo dice el PGOU en vigor. El Tribunal Supremo anula el Plan en el año 2011 y el PESC se aprueba en el año 2016, es decir, años después. Ergo o se ha equivocado el señor Rañada o algo extraño pasa. A mí lo extraño me gusta, pero en las novelas que escribo sobre urbanismo –y luego queman y dejan a la puerta de mi casa con amenazas escritas–, no en la vida real. Tome nota de esto todo asturiano de bien, toda autoridad que pudiese haberse "confundido" en algún tema, tome nota el señor presidente don Adrián Barbón, es mejor, siempre, dialogar que terminar en un Tribunal, que suficiente trabajo tienen. No se consolidan las ciudades ni se asienta la vida en el campo cuando se especula con el suelo y la vivienda y los habitantes naturales ni pueden comprar ni pueden alquilar… Y por si faltaba algo, un nuevo ROTU. ¿Motivos? Manos, cunas… Eppur si muove…