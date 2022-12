Cristóbal Samaniego, sembrador de bondad

Nueve meses llevamos entre luces y sombras, esperanzas y desánimos aguardando preocupados el desenlace de la enfermedad del bueno de Cristóbal, un cura cordial y afectuoso que fue dejando un reguero de bondad y simpatía por todos los lugares donde anduvo, incluida la etapa del servicio militar que cumplió en la Famet, la base de helicópteros de Colmenar Viejo, porque él fue uno de esos que antes clasificábamos como de "vocación tardía" por la edad con la que ingresaban en el Seminario y que ahora ya es la edad normal de comienzo de la etapa de seminarista.

Cristóbal nació en Llaranes el 14 de julio de 1960. Sus padres, alaveses de Salvatierra, vinieron a Avilés en plena construcción del poblado de Ensidesa, donde nacieron sus tres hijos. Creció en ambiente familiar muy cristiano; los padres pertenecían al movimiento de la HOAC, muy vivo en aquellos años, y colaboraban comprometidamente con el iniciador de la parroquia de Santa Bárbara, el cura Borbolla y luego don José Espiña. Fue al colegio de los Salesianos integrándose en el grupo de los scouts, pasa después al Carreño Miranda y acaba cursando en Gijón un módulo de FP de electricidad y siendo militante de la JOC. Por donde pasa va dejando amigos que no olvida ni le olvidan, por la cercanía y empatía que tiene en su trato y la cordialidad en su modo de relacionarse.

Es en ese clima que crean la familia, la parroquia y los movimientos apostólicos donde va madurando su vocación sacerdotal. Y al venir de la mili, con veinticinco años, decide ingresar en el Seminario. Sus compañeros, mucho más jóvenes, un curso de valía, le llamarán enseguida, por su edad y afabilidad, "el abuelo", a lo que él respondía con una sonrisa afable y tolerante que fue siempre marca permanente de su gesto y carácter. Buen estudiante y más que al deporte, por su espíritu reflexivo y pensativo, era aficionado y con talento para los juegos de mesa como el ajedrez y las damas, en dura contienda con su amigo Armando, hoy médico en el Hospital de Cuenca.

Tuvo una gran afición e interés por la cultura asturiana, colaborando pacientemente con el tenaz jesuita Federico Fierro en la traducción de la Biblia y libros sacramentales al asturiano.

Recibió la ordenación sacerdotal el 3 de julio de 1990. Su primer destino fueron todas las parroquias cabraliegas, desde el alto de Ortiguero hasta Sotres, teniendo la residencia en Carreña. Aunque poco deportista, era buen andarín, a veces a costa de la puntualidad o del despiste, que los feligreses toleraban con facilidad porque las prisas en lo rural no atosigan. Todavía le recuerdan. Después de cinco años por los aledaños de los Picos, es nombrado coadjutor de la Parroquia del Buen Pastor de Gijón con el párroco don Atilano, hoy obispo de Sigüenza-Guadalajara, buena bina pastoral, distintos y complementarios. En 1998 pasa a la Unidad Pastoral de Arriondas, con Amaro Balbín, ahondado en los diez años de convivencia una gran amistad, y como capellán del Hospital dispensando consuelo y ánimo a los enfermos para los que tiene una acusada sensibilidad. Le sucede un cuatrienio en La Magdalena y San Agustín de Avilés, terreno conocido para él, yendo a continuación a Ciaño en Langreo, donde vive los problemas sociales de una zona que pierde su esencia minera. Finaliza su servicio pastoral en el concejo de Piloña, con Villamayor y nueve parroquias más que componen la Unidad Parroquial, además de volver a la capellanía del Hospital del Oriente. Generoso y austero, no ponía límites a su disponibilidad. Allí acude una noche del pasado febrero con los primeros síntomas de la enfermedad. Recibe el grave diagnóstico con gran serenidad. Solo lo siente por su madre nonagenaria. "La vida es un don de Dios, me toca volver". Su grandeza de espíritu y su recia fe la manifestó en estos meses de lucha. "No temo a la muerte, ni al encuentro con Jesucristo, es mi amigo", manifestó a uno de sus visitantes. No perdió la entereza ni la serenidad. El jueves "se lo llevó con él el Señor". 62 años nos parecen pocos. Al faltarnos su gran corazón, mengua en este un mundo la bondad, es un surtidor menos de amor. Una feligresa escribe en el Facebook: "Los niños le adoraban". Por los niños habla Dios, dice el refrán. Es el mejor epitafio.